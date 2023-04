Wirtschaftsausblick für Subsahara-Afrika: Region von Finanzierungslücke hart getroffen

Die anhaltende globale Inflation und die Straffung der Geldpolitik haben die Kreditkosten für die Länder Subsahara-Afrikas in die Höhe getrieben und den Druck auf die Wechselkurse erhöht. De facto war seit dem Frühjahr 2022 kein Land mehr in der Lage, eine Eurobond-Anleihe zu emittieren. Die Zinslast der Staatsschulden steigt, weil sich die Länder der Region zunehmend an den Finanzmärkten orientieren, wo die Kreditkosten hoch sind, und weil die Entwicklungshilfebudgets immer weiter sinken.

Dieser Mangel an Finanzmitteln wirkt sich auf eine Region aus, die bereits mit großen makroökonomischen Ungleichgewichten zu kämpfen hat. Die Staatsverschuldung und die Inflation sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr; die Hälfte der Länder in der Region leidet unter einer Inflation von über 10%, die die Kaufkraft der Haushalte schmälert und die Schwächsten am härtesten trifft.

Diese Situation hat die wirtschaftliche Erholung ins Stocken gebracht. Das Wachstum in Subsahara-Afrika wird in diesem Jahr auf 3,6 % zurückgehen. Es wird erwartet, dass sich die Aktivität in der Region im zweiten Jahr in Folge verlangsamt, da sich die Wirtschaftstätigkeit weltweit abschwächt. Es ist jedoch zu betonen, dass dieser Durchschnitt die deutlichen Unterschiede innerhalb der Region verdeckt. Die Finanzierungslücke wird sich auch auf die längerfristigen Perspektiven der Region auswirken. Sie könnte die Behörden dazu zwingen, weniger Mittel für zentrale Entwicklungsbereiche wie Gesundheit, Bildung und Infrastruktur bereitzustellen, was zu Lasten des Wachstumspotenzials der Region geht. (IWF)