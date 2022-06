Zehenverkauf in Simbabwe: Ein „Witz“ über den Handel mit Zehen wird in Nigeria ernst genommen.

Ein offensichtlicher Witz in den sozialen Netzwerken in Simbabwe, wonach Menschen ihre Zehen für viel Geld verkaufen würden, wird anderswo in Afrika ernster genommen. Die haltlose Geschichte, die nahelegt, dass Simbabwer sich von ihren Zehen trennen, um die Armut zu besiegen, ist auch in Nigeria in Mode gekommen. Ein simbabwischer Blogeintrag mit trockenem Humor legt nahe, dass der Handel in einem Einkaufszentrum in der Hauptstadt Harare stattfindet, berichtet die BBC.

Der Blog zitiert WhatsApp-Nachrichten, in denen von Beträgen von bis zu 40.000 US-Dollar die Rede ist, die von traditionellen Heilern in Südafrika für einen großen Zeh geboten werden.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Körperteile im Rahmen angeblich skrupelloser traditioneller Heilungen verwendet werden. Von Scharlatanen oder falschen Heilern präsentiert, werden sie mit Hexerei in Verbindung gebracht und von angesehenen traditionellen Heilern, die in Südafrika „Sangomas“ genannt werden, verurteilt.

Laut Korrespondenten sind die Beträge, um die es geht – 40.000 Dollar für einen großen Zeh, 25.000 Dollar (über 15 Millionen FCFA) für einen mittleren Zeh und 10.000 Dollar (über 6 Millionen FCFA) für einen kleinen Zeh – jedoch lachhaft und werden von den meisten Menschen auch als Scherz angesehen.

In Simbabwe kursieren Memes und Witze über Zehen, oft zusammen mit dem Hashtag #Chigunwe, was in der lokalen Sprache Shona „Zehen“ bedeutet. Doch keine der seriöseren Zeitungen in Simbabwe griff die Geschichte auf, und einige Twitterer beschwerten sich, dass dieser Scherz von den kritischen Problemen des Landes ablenken solle.

Der Blog Gambakwe, der am 28. Mai veröffentlicht wurde, berichtete, dass der „Zehenhandel“ im Ximex-Einkaufszentrum in Harare stattfand. Einige Tage nach dem Blog veröffentlichte die simbabwische Boulevardzeitung H-Metro ein Interview mit Schwarzmarkthändlern des Einkaufszentrums, die erklärten, dass die ganze Angelegenheit ins Unermessliche gestiegen sei, nachdem einige von ihnen sie als Scherz geteilt hatten. Inzwischen berichteten sie jedoch, dass einige Leute zu Ximex gekommen waren, um sich über das Geschäft zu informieren, nachdem sie „die Gerüchte“ gehört hatten.

Twitterer aus mehreren afrikanischen Ländern, darunter Nigeria und Uganda, begannen zu posten, dass Simbabwer damit begonnen hätten, ihre Zehen für Tausende von Dollar zu verkaufen. Auch ein kenianischer Radiosender twitterte diese Information und räumte ein, dass es sich um einen unbestätigten Bericht handelte, fragte aber seine Hörer, welchen Körperteil sie bereit wären zu verkaufen.

Der nigerianische Tweet von @InnocentZikky, der innerhalb von 18 Stunden 2.668 Mal retweetet wurde und 4.731 Likes sammelte, enthält Fotos von Füßen, denen die Zehen fehlen.

Die Desinformationsabteilung der BBC untersuchte zwei Videos, die angeblich Menschen zeigen, die ihre Zehen verkauft hatten oder gerade dabei waren, dies zu tun, und geht davon aus, dass es sich dabei um Inszenierungen handelt. Doch diese Trends in sozialen Netzwerken haben manchmal Auswirkungen auf die reale Welt, da sie geglaubt und nachgeahmt werden können.

Die Geschichte hat insbesondere in Nigeria einen Nerv getroffen, wo Geldrituale wieder zunehmen – ein Glaube, dass die Verwendung von Körperteilen Reichtum bringen kann.