Zentralafrika: Die Afrikanische Entwicklungsbank vergibt rund 1 Million US-Dollar zur Stärkung des regionalen Finanzmarkts

Der Zuschuss in Höhe von 994.638 US$ stammt aus dem Fund for African Private Sector Assistance (FAPA): Die Afrikanische Entwicklungsbank und die Bank der Zentralafrikanischen Staaten (BEAC) haben am 28. Mai in Abidjan eine Zuschussvereinbarung zur Unterstützung des Projekts für einen einheitlichen Finanzmarkt der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) unterzeichnet.

Die Finanzierung in Höhe von 994.638 US-Dollar stammt aus dem Fund for African Private Sector Assistance (FAPA), der von Japan und Österreich finanziert und von der Afrikanischen Entwicklungsbank verwaltet wird. Sie kommt zu den bereits von der Bank zur Verfügung gestellten Mitteln zur Unterstützung des regionalen Finanzmarktes hinzu.

Dieser FAPA-Zuschuss ergänzt somit die von der Bank im Jahr 2019 genehmigte technische Hilfe zur Unterstützung des Starts des einheitlichen Finanzmarktes in Zentralafrika sowie ein von der Bank beaufsichtigtes und vom französischen Fonds für technische Hilfe unterstütztes Programm zum Aufbau von Kapazitäten. Die BEAC wurde von den CEMAC-Staatschefs beauftragt, die regionalen Finanzmarktakteure in Zentralafrika zu stärken und den öffentlichen Wertpapiermarkt in der CEMAC-Zone, die sechs Länder umfasst (Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea und Tschad), weiter zu fördern.

Die Unterstützung durch die Afrikanische Entwicklungsbank wird die Umsetzung von drei Hauptkomponenten ermöglichen: Revitalisierung des öffentlichen Wertpapiermarktes, Unterstützung der Börse und Unterstützung des Projektmanagements.

Das Projekt wird die Vertiefung des regionalen Finanzmarktes durch eine Reihe von Reformen anregen, die darauf abzielen, den Markt für staatliche Wertpapiere weiterzuentwickeln und das Wachstum langfristiger inländischer Ersparnisse zu fördern. Die Reformen werden auch darauf abzielen, die Bedingungen für die Börsennotierung zu verbessern, um Börsengänge und Unternehmensanleihen zu fördern und die Kapazitäten der Marktinstitutionen und -akteure zu stärken.

Konkret wird das Projekt Versicherungsunternehmen durch die Inter-African Conference on Insurance Markets (CIMA) unterstützen, indem es die Sammlung von verlässlichen, automatisierten, verfügbaren und koordinierten Versicherungsmarktdaten fördert sowie den regulatorischen Rahmen an internationale Standards anpasst.

Die direkten Nutznießer dieser neuen Unterstützung sind die BEAC, die Zentralafrikanische Börse (BVMAC), die Zentralafrikanische Finanzmarktaufsicht (COSUMAF), das Zentraldepot, die CIMA und die Wirtschaftsakteure der CEMAC. (AfDB)