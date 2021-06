Zentralafrika: Illegaler Holzeinschlag in Gabun – eine chinesische „Mafia“ im Zentrum des Übels

Der gabunische Tropenwald, mit 22 Millionen Hektar die zweitgrößte Lunge des Planeten, ist mehreren Bedrohungen ausgesetzt, darunter die illegale Abholzung. Das grüne Gold Gabuns verfügt über mehr als 400 Baumarten, die von verschiedenen ausländischen Unternehmen, darunter auch Chinesen, abgeholzt werden. In Gabun ist jedoch 1/3 der Waldabholzung illegal. Eine alarmierende Situation, die die höchsten Behörden zum Handeln gezwungen hat, um diese Geißel einzudämmen, die die lokale Artenvielfalt bedroht. Der Wald, der 85 % der Landesfläche bedeckt, ist nach dem Öl (schwarzes Gold) die zweite finanzielle Einnahmequelle Gabuns.

Mit der wachsenden weltweiten Nachfrage hat die Holzindustrie im Laufe der Jahre viele Investoren ins Land gelockt, was zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl der geernteten Hölzer führte. Gleichzeitig hat die Attraktivität der Holzindustrie in Gabun zu einer neuen Geißel geführt: die „illegale Ausbeutung“ dieser Ressourcen.

Mit Unterstützung der gabunischen Regierung untersuchte 2017 eine internationale Organisation, die Environmental Investigation Agency (EIA), dieses Phänomen, das die lokale Wirtschaft und ihre Flora beeinträchtigt.

Die von EIA Fundings durchgeführte Untersuchung deckte die „Mafia“ auf, die von einigen Forstbetreibern, insbesondere chinesischen Unternehmen, orchestriert wird. In der Tat respektieren diese Unternehmen nicht die staatlichen Maßnahmen, die zur Vermeidung von Abholzung und illegaler Ausbeutung der Wälder ergriffen wurden.

Um ihre Gewinne zu maximieren und eine zeitnahe Rendite zu erzielen, zögern die Holzfällerunternehmen nicht, die lokale Bevölkerung zu bestechen, darunter Gouverneure, Beauftragte, die für die strikte Einhaltung der Verfahren verantwortlich sind, sowie einige hochrangige Beamte des gabunischen Ministeriums für Wasser und Wälder.

Wie die Agentur berichtet, hat ein Beamter eines der größten chinesischen Holzunternehmen in Gabun, Wan Chuan Timber Sarl (WCTS), enthüllt, dass er Beamte bestochen hat, als er die Gelegenheit dazu hatte. „Man kann nicht überleben, wenn man die Regeln befolgt“, sagte er vor versteckter Kamera.

Zusätzlich zu der Nichteinhaltung der Betriebsstandards der Regierung nehmen chinesische Unternehmen ihre Rolle als Arbeitgeber nicht vollständig wahr. Ihre Angestellten sind unterbezahlt, ohne soziale Absicherung und daher im Falle von Arbeitsunfällen gefährdet.

Um der illegalen Abholzung Einhalt zu gebieten, wurde ein neues Gesetz erlassen, das den Export von Holz verbietet. Dies soll die lokale Verarbeitung und den Export von Fertigprodukten fördern, was Arbeitsplätze schafft.

Mit einem System zur Rückverfolgbarkeit von Holzprodukten namens „MINEF“ kann die Regierung diesen Sektor besser regulieren. Es ermöglicht „den Forst-, Zoll- und Steuerbehörden, in Echtzeit zuverlässige Daten über den Weg der Holzprodukte vom Wald bis zu ihrem Bestimmungsort (Exporthafen oder Verarbeitungsbetrieb) zu erhalten und so mit Hilfe leistungsstarker mobiler Technologien Details in allen Phasen der Verwertung mit Etiketten und Barcodes zu extrahieren (Fällung, Transport, Verarbeitung, Vertrieb).

Illegaler Holzeinschlag hat zu einem unglaublichen Rückgang des Marktes für Okoumé auf der ganzen Welt geführt. Einige Länder, die sich weigern, „schmutziges“ oder illegales Holz zu kaufen, haben den Kauf von Holz aus Gabun in Übereinstimmung mit dem Lacey Act gestoppt; „ein US-Gesetz, das Wildtiere vor dem Handel schützt. Es verbietet den Handel mit wilden Tieren, Fischen und Pflanzen, die illegal gefangen, besessen, transportiert oder verkauft wurden. Durch eine Änderung im Jahr 2008 umfasst es nun auch pflanzliche Produkte und ist damit das erste Verbot des Handels mit Holzprodukten aus illegalen Quellen. (Quelle : Gabon24)