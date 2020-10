Zentralafrika / Kamerun: Scharfschützen greifen eine Schule an und töten mehrere Schüler

Entsetzliche Tat in Kumba, der Hauptstadt des Departements Meme im Südwesten Kameruns, eine der beiden englischsprachigen Regionen, die sich seit vier Jahren in einer Krise befinden: am 24. Oktober 2020 drangen nicht identifizierte Schützen in die International Bilingual Academy School of Kumba ein und eröffneten das Feuer auf Schüler, die sich in einem Klassenzimmer befanden.

In Presseerklärung verurteilte Regierungssprecher René Sadi noch am gleichen Tag die schreckliche Tat, die er den Separatisten zuschreibt.

„Wir wissen ein wenig mehr über den barbarischen Angriff. Nach Angaben der Regierung drangen gegen 11 Uhr morgens Dutzende von bewaffneten Männern, die sezessionistischen Banden angehören, in die Privatschule im Bezirk Fiango ein und eröffneten das Feuer auf Schüler, die sich in den Klassenräumen aufhielten.

Erste Auswertungen dieses Terroranschlags zeigen, dass sechs Schüler getötet wurden, fünf Mädchen und ein Junge, alle im Alter zwischen neun und zwölf (12) Jahren. Es gibt 13 Verletzte, darunter sieben 7 Fälle, die besorgniserregend sind“, sagte der Regierungssprecher in einer Erklärung, die am Abend des Massakers veröffentlicht wurde.

René Emmanuel Sadi stellt „zu seinem Bedauern fest, dass der private Schulkomplex Internationale Zweisprachige Akademie Mutter Francisca erst zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 ohne Wissen der zuständigen Verwaltungsbehörden seine Tätigkeit aufgenommen hat und nicht in den Genuss der gleichen Schutzmaßnahmen wie andere Schulen des Departements Gedächtnis kommen konnte“.

Indem die Regierung diesen schrecklichen Angriff vorbehaltlos verurteilt, „prangert sie mit Entschiedenheit all jene Mitbürger an, die im Ausland, in ihren Gastländern, im Schatten lauern, diese verabscheuungswürdigen Morde inszenieren und das Klima der Unsicherheit in den Regionen im Nordwesten und Südwesten schüren“.