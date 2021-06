Zentralafrikanische Republik: Eine Tote und drei Verletzte bei Angriff auf Krankentransport

Am Donnerstag, den 24. Juni sind in der Zentralafrikanischen Republik zwei von Ärzte ohne Grenzen angestellte Motorradfahrer in einen bewaffneten Hinterhalt geraten, während sie Patient:innen in die Stadt Batangafo brachten.

Eine Patientenangehörige starb nach dem Angriff auf dem Weg ins Krankenhaus an ihren Schussverletzungen. Drei weitere Menschen wurden verletzt: einer der von Ärzte ohne Grenzen angestellten Motorradfahrer, eine Patientin und ihr Baby. Die Verletzten sind jetzt in stabilem Zustand im Krankenhaus von Batangafo.

Die Motorradfahrer waren während des Krankentransports eindeutig als Angestellte von Ärzte ohne Grenzen erkennbar. Ärzte ohne Grenzen verurteilt diese wiederholten Angriffe, da sie die medizinische Hilfe in der Zentralafrikanischen Republik und den Zugang der Menschen zu Gesundheitsversorgung dort stark beeinträchtigen. Dies ist im Juni bereits der dritte Angriff, von dem Ärzte ohne Grenzen sowie Patient:innen in der Region betroffen sind. (Ärzte ohne Grenzen)