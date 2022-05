Zentralafrikanische Republik: Human Rights Watch beschuldigt russische Paramilitärs des Mordes und der Folter an Zivilisten

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) veröffentlichte heute einen Bericht, in dem mit Russland verbundene Kräfte, die möglicherweise der paramilitärischen Gruppe Wagner angehören, angeprangert werden, im Februar 2019 und November 2021 in der Zentralafrikanischen Republik Zivilisten summarisch hingerichtet, gefoltert und geschlagen zu haben.

„Die Gewalt mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung hielt im ganzen Land an, da die Regierungstruppen mit Unterstützung des ruandischen Militärs und russischer Söldner gegen die Überreste einer Rebellenkoalition kämpften, die große Teile des Landes kontrolliert“, heißt es. „Die Koalition der Patrioten für den Wandel (Coalition des patriotes pour le changement, CPC) griff Ende 2020 größere Städte an und verhinderte, dass Hunderttausende von Menschen an den Präsidentschaftswahlen am 27. Dezember teilnehmen konnten, die Präsident Faustin Archange Touadéra gewann. Die im März abgehaltenen Parlamentswahlen verliefen erfolgreicher, nur in einigen Teilen des Landes kam es aufgrund der Gegenoffensive gegen die CPC zu Gewalt.

Eine Offensive der KPCh auf die Hauptstadt Bangui am 13. Januar wurde vereitelt, und die Stadt blieb relativ stabil. Große Teile des Landes, insbesondere der Nordwesten und der Osten, blieben umkämpftes Gebiet, in dem die Zivilbevölkerung häufig zwischen den Rebellen und den Regierungstruppen mit ihren ausländischen Verbündeten gefangen ist.

Mit der CPC verbündete Gruppen, insbesondere die Union für den Frieden in der Zentralafrikanischen Republik (UPC) im Osten und die 3R im Nordwesten, begingen weit verbreitete Übergriffe, darunter auch gezielte Angriffe auf Zivilisten. Glaubwürdigen Berichten, auch von den Vereinten Nationen, zufolge haben auch Sicherheitskräfte und russische Söldner schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Am 21. Juli verübten Unbekannte einen Anschlag in der Provinz Ouham, außerhalb von Bossangoa, bei dem mindestens 13 Menschen ums Leben kamen. Die Regierung verpflichtete sich, das Verbrechen durch eine spezielle Untersuchungskommission aufzuklären.

In der Zentralafrikanischen Republik sind mehr als 2.000 russische Söldner im Einsatz, die möglicherweise von Wagner stammen, einer Söldnertruppe, die mit Jewgenij Prigoschin, einem russischen Oligarchen, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stehen soll, verbunden ist. Obwohl sie offiziell als Militärausbilder im Land sind, haben die Vereinten Nationen mehrere Fälle dokumentiert, in denen diese Söldner an aktiven Kämpfen teilgenommen haben und in Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwickelt waren.

Im April wurde Sidiki Abass, der Anführer von 3R, der von den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten sanktioniert worden war, im Kampf getötet.

Beim Sonderstrafgerichtshof (SCC), einem mit nationalen und internationalen Richtern und Staatsanwälten besetzten Kriegsverbrechergericht mit Sitz in Bangui, sind noch mehrere Untersuchungen anhängig. Im September kündigte der SCC eine Anklage gegen ein hochrangiges Mitglied der Präsidentengarde unter dem ehemaligen Präsidenten François Bozizé an. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) leitete ein Verfahren gegen zwei Anti-Balaka-Verdächtige ein und hielt eine Anhörung zur Bestätigung der Anklage im Fall eines Seleka-Anführers ab.

Das Land ist nach wie vor einer der gefährlichsten Orte der Welt für die Arbeit humanitärer Organisationen, da zwischen Januar und Oktober mehr als 261 Angriffe auf humanitäre Organisationen registriert wurden.

Angriffe von Rebellenkämpfern auf Zivilisten

Zwischen dem 15. Dezember und dem 21. Juni töteten Kämpfer der CPC nach Angaben der UN mindestens 61 Zivilisten. Viele von ihnen wurden offenbar gezielt angegriffen, weil sie an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen hatten oder verdächtigt wurden, sich an der Wahl zu beteiligen. In einem Fall, im März, fesselten, folterten und töteten UPC-Kämpfer, die mit der CPC in der Provinz Ouaka verbunden sind, drei Männer, bevor sie ihre Leichen mit Wahlkarten um den Hals auf einer Straße liegen ließen, so die UN.

Human Rights Watch erhielt im Jahr 2021 glaubwürdige Berichte über Dutzende von Zivilisten, die von Kämpfern der UPC in der Provinz Ouaka und der 3R in der Provinz Ouham Pende getötet wurden. Landminen, die von Kämpfern der 3R in einem offensichtlichen Versuch, Angriffe der nationalen Streitkräfte und ihrer ausländischen Verbündeten in der Provinz Ouham Pende abzuwehren, gelegt wurden, töteten mindestens 20 Zivilisten, darunter einen Mitarbeiter einer katholischen Mission und einen humanitären Mitarbeiter.

Misshandlungen durch nationale Streitkräfte und ausländische Verbündete

Angehörige der nationalen Armee, der Forces armées centrafricaines (FACA), sollen zwischen Ende Dezember und Mitte Januar 2021 in der Provinz Ombella M’Poko schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben, darunter die außergerichtliche Hinrichtung von acht mutmaßlichen Mitgliedern der KPC. Im Zuge der Militäroperationen griffen sie nach Angaben der UNO auch Zivilisten an, besetzten Schulen und plünderten Privateigentum.

Human Rights Watch hörte Berichte von Opfern, Zeugen und anderen glaubwürdigen Quellen über Menschenrechtsverletzungen, die von mutmaßlichen Wagner-Söldnern im Nordwesten und Osten begangen wurden. In einem Fall arbeiteten mutmaßliche Wagner-Kämpfer mit Truppen der FACA zusammen, um Männer, die verdächtigt wurden, KPCh-Kämpfer zu sein, unter unmenschlichen Bedingungen in der Provinz Basse-Kotto zu inhaftieren. Drei ehemalige Häftlinge aus Basse-Kotto berichteten Human Rights Watch, dass Wagner-Kämpfer außergerichtliche Hinrichtungen von anderen Häftlingen begangen haben.

In einem im Oktober veröffentlichten Bericht der Regierung der Zentralafrikanischen Republik wurden russische Ausbilder beschuldigt, Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben.

Immer weniger politische Spielräume

Oppositionsführer, darunter die ehemalige Interimspräsidentin Catherine Samba-Panza, durften das Land Anfang des Jahres aufgrund „laufender gerichtlicher Ermittlungen“ wegen angeblicher Verbindungen zu bewaffneten Gruppen, die mit der KPC verbunden sind, nicht verlassen. In einem Gerichtsverfahren, das im Januar gegen Bozizé und andere Mitglieder von Bozizés Partei eingeleitet wurde, wurden auch andere Oppositionsführer ohne ersichtlichen Grund angeklagt.

Einige Programme von Radio Centrafrique und alle Radioprogramme, bei denen Hörer anrufen können – sowohl bei staatlichen als auch bei privaten Sendern – wurden während der Präsidentschaftswahlen vom Hohen Kommunikationsrat ausgesetzt. Offiziell schränkten die Behörden aus Sicherheitsgründen das ganze Jahr über die Bewegungsfreiheit von Journalisten außerhalb von Bangui ein, was ihre Möglichkeiten einschränkte, genau über Übergriffe von Rebellen, nationalen und mit der Regierung verbündeten internationalen Kräften zu berichten.

Gerechtigkeit für schwere Verbrechen

Im Januar wurde der Seleka-Befehlshaber Mahamat Said Abdel Kani an das Hauptquartier des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag überstellt. Said wird beschuldigt, 2013 in Bangui Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Er ist der erste Seleka-Anführer, der vor dem IStGH angeklagt wird. Der IStGH hat im Oktober eine Anhörung zur Bestätigung der Anklage abgehalten, bei der festgestellt werden soll, ob genügend Beweise vorliegen, um den Fall vor Gericht zu bringen.

Im Februar eröffnete der IStGH den Prozess gegen die Anti-Balaka-Anführer Patrice-Edouard Ngaïssona und Alfred Yékatom. Die Anklage gegen beide lautet auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die zwischen Dezember 2013 und Dezember 2014 begangen wurden. Ngaïssona wurde in Frankreich festgenommen und im Dezember 2018 an den IStGH überstellt. Yékatom wurde im November 2018 von den Behörden der Zentralafrikanischen Republik an den IStGH überstellt.

Am 10. September gab der IStGH bekannt, dass er Eugène Ngaïkosset wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt hat, nannte jedoch keine Einzelheiten der Anklage. Ngaïkosset, ein ehemaliger Hauptmann der Präsidentengarde, leitete eine Einheit, die in zahlreiche Verbrechen verwickelt war, darunter die Tötung von mindestens Dutzenden von Zivilisten und das Niederbrennen von Tausenden von Häusern im Nordwesten und Nordosten des Landes zwischen 2005 und 2007. Außerdem wird er beschuldigt, als Anführer der Anti-Balaka-Bewegung Verbrechen begangen zu haben.

Trotz einiger Fortschritte bei der Rechtsprechung erhielt Human Rights Watch glaubwürdige Berichte von Opfern von Verbrechen, die von der FACA oder mutmaßlichen Wagner-Mitgliedern begangen wurden, die sagten, sie hätten zu viel Angst, um Anzeige zu erstatten.

Als Reaktion auf einen gemeinsamen Bericht der UN-Friedensmission MINUSCA und des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) im Juli bekräftigte die Regierung der Zentralafrikanischen Republik, die einige der Feststellungen des Berichts zu den Übergriffen der FACA-Kräfte bestritt, dass sie bereit sei, ein Gerichtsverfahren gegen die Urheber schwerer Verbrechen einzuleiten, um den Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen.“ (HRW)