Zentralafrikanische Republik: Zwei russische Söldner in einem Hinterhalt getötet und vier weitere verletzt

„Zwei russische Söldner wurden von unseren militärischen Streitkräften CPC Bossemptélé, 369 km nordwestlich von Bangui, getötet und vier weitere verletzt. Dies teilte die Rebellenkoalition, die im Januar 2021 versucht hatte, den frisch wiedergewählten Präsidenten Touadera zu stürzen, auf ihrer Facebook-Seite mit.

In einem am Montag veröffentlichten Artikel bestätigte auch die unabhängige Lokalzeitung „Corbeau News“, dass „zwei russische Söldner der Firma Wagner getötet und vier weitere verletzt wurden, als bewaffnete Männer, die von der lokalen Bevölkerung als Rebellenelemente der Koalition der Patrioten für den Wandel (CPC) identifiziert wurden, in dem Dorf Djouwè in einen Hinterhalt gerieten“.

Der gleichen Zeitung zufolge wurde am Freitag gegen 15 Uhr „ein Patrouillenteam russischer Söldner, das mit etwa 20 Motorrädern von Bossemptélé in Richtung der Gemeinde Gaga, einem Bergbaugebiet, unterwegs war, von Rebellen der Koalition der Patrioten für den Wandel (CPC) in dem 58 Kilometer von ihrem Ziel entfernten Dorf Djouwè in einen Hinterhalt gelockt“.

In dem Hinterhalt kam es zu einem „fast einstündigen heftigen Feuergefecht“ zwischen den Russen und den Rebellen. „Die russischen Söldner, die die Rebellen zurückdrängen konnten, verloren zwei ihrer Männer und vier weitere wurden schwer verletzt“, berichtete „Corbeau News“ am Montag und fügte hinzu, dass „ein CPC-Rebell bei dem Gefecht ebenfalls verletzt worden sein soll“.

Mitte Dezember 2020 verbündeten sich sechs der mächtigsten bewaffneten Gruppen, die zwei Drittel des seit 2013 destabilisierten Zentralafrikas kontrollierten, in der Koalition der Patrioten für den Wandel (CPC) und starteten dann acht Tage vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen eine Offensive gegen das Regime von Präsident Faustin Archange Touadera.

Die CPC, die nach einem gescheiterten Angriff am 13. Januar 2021 aus den Außenbezirken Banguis zurückgedrängt worden war, versuchte, den Verkehr auf den Nationalstraßen 1 und 3, einer lebenswichtigen Verbindungsstraße zwischen der Hauptstadt des Binnenlandes und dem benachbarten Kamerun, abzuschneiden, um Bangui nach Angaben der Vereinten Nationen „ersticken“ zu können. Die Rebellen eroberten mehrere Städte, indem sie entlang der über 700 km langen Nationalstraßen 3 und dann 1 (RN1) oftmals flüchtige Angriffe durchführten.