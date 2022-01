Zentralafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft CEEAC: DR Kongos Präsident Tshisekedi tritt Nachfolge von Sassou N’Guesso an

Präsident Felix Tshisekedi (DR Kongo) übernahm am Mittwoch die Führung der Wirtschaftsgemeinschaft Zentralafrikanischer Staaten (CEEAC), der die Demokratische Republik Kongo, Angola, Burundi, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea, Ruanda, Sao Tome & Principe und Tschad angehören. Die Präsidenten Gabuns, Burundis, Kameruns, Ruandas und des Tschad waren bei diesem 20. Gipfel jedoch nicht anwesend.

Die CEEAC wurde von Grund auf erneuert. Ihre Prioritäten für die nächsten fünf Jahre sind nun der Bau von Straßen zwischen den Staaten, die Verwirklichung des gemeinsamen Marktes und der freie Personen- und Warenverkehr. Eine weitere Priorität ist die Sicherheit in der Region, die in dieser Hinsicht zu den am stärksten betroffenen Regionen der Welt gehört. Bewaffnete Konflikte haben die Entwicklung der Staaten verzögert und die regionale Integration blockiert, wie die Kommission der CEEAC kürzlich feststellte.

Tshisekedi ersetzt in diesem Amt Denis Sassou N’Guesso, den Präsidenten der Republik Kongo. Die in Libreville/Gabun ansässige CEEAC wurde im Oktober 1983 gegründet und hat 11 Mitgliedsstaaten. Ihr Ziel ist es, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Transport, Handel und Kultur zu stärken. Die Demokratische Republik Kongo hatte bereits zweimal den Vorsitz der Konferenz der Staats- und Regierungschefs dieser Institution inne: von 1988 bis 1989 und von 2007 bis 2009. (Quelle:info241)