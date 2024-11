Zum Tod von Breyten Breytenbach

Breyten Breytenbach, südafrikanischer Schriftsteller und Maler, der die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte und unermüdlich gegen die Apartheid kämpfte, ist am 24. November im Alter von 85 Jahren in Paris verstorben. Sein Leben stand ganz im Zeichen der Freiheit, schreibt der Elysée-Palast in seinem Nachruf.

Er wurde 1939 in Südafrika geboren, mitten in die unendlichen Felder, die sein Vater bewirtschaftete. Doch das wahre Fundament seines Lebens war eine tief verwurzelte Sehnsucht nach Freiheit. Bereits als Student der Kunstakademie in Kapstadt engagierte er sich gegen die Apartheidspolitik der Regierung Verwoerd und gründete Okhela, eine Untergrundorganisation, die sich dem Regime widersetzte. Während eines Aufenthalts in Frankreich lernte er Yolande Ngo-Sach-Vinh kennen, eine Französin vietnamesischer Herkunft. Ihre Liebesgeschichte verstieß gegen die Apartheidsgesetze, die zwischen 1949 und 1985 Mischehen zwischen weißen Südafrikanern und Menschen anderer Hautfarben verboten. Durch die Ehe mit Yolande wurde er in seinem eigenen Land zum Illegalen.

Frankreich wurde für ihn ein Zufluchtsort, ein Raum künstlerischer Schöpfung und das Zentrum seiner Liebe. 1975, während einer Reise nach Südafrika unter falscher Identität, wurde er verhaftet, als er versuchte, Mitglieder für Okhela zu rekrutieren. Er wurde zu neun Jahren Gefängnis wegen Terrorismus verurteilt. Zwei seiner Werke, Mouroir und Wahrhaftige Geständnisse eines albinotischen Terroristen, stammen aus dieser Zeit der Haft.

Der entschiedene Einsatz des französischen Präsidenten François Mitterrand trug zu seiner Freilassung im Jahr 1982 bei. Fortan wurde Breytenbach zu einem Bewusstseinswecker für die französische Öffentlichkeit, insbesondere für Danielle Mitterrand, mit der ihn eine enge Freundschaft und ein gemeinsamer Kampf verband. Er engagierte sich in der von der First Lady geleiteten Organisation France Libertés, die Nelson Mandela während seiner Gefangenschaft unterstützte. Mandelas erste Reise außerhalb Afrikas nach seiner Freilassung führte nach Frankreich, während Mitterrands letzte Auslandsreise im Oktober 1994 ihn zur Amtseinführung von Präsident Mandela führte.

Breyten Breytenbach, der in Frankreich Zuflucht gefunden hatte, erhielt die französische Staatsbürgerschaft und blieb dort, bis die Abschaffung der Apartheidgesetze ihm die Rückkehr in sein Heimatland ermöglichte. Von da an teilte er seine Zeit zwischen seiner Wahlheimat, seinem Geburtsland, den USA und dem Senegal auf, wo er malte und Romane, Gedichte sowie Theaterstücke schrieb. Diese Werke handelten von inneren Ufern, grenzenloser Erkundung, Exil und der universellen menschlichen Erfahrung.

Breyten Breytenbach war ein Vermittler der Freiheit, über Ozeane und tödliche Identitätsgrenzen hinweg, der stets die Ungerechtigkeiten einer zunehmend ungleichen Welt anprangerte und dazu aufrief, „Afrika zu imaginieren“. Der Präsident der französischen Republik würdigt ihn als großen Kämpfer für die Menschenrechte und die Freiheit, der stets eine Brücke zwischen Frankreich und Südafrika darstellen wird.