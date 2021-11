Am 21. November 2021 ist in Burkina Faso ein von Ärzte ohne Grenzen unterstütztes Gesundheitszentrum bei einem Angriff bewaffneter Männer niedergebrannt.

Der Angriff ereignete sich in Foube in der Provinz Barsalogho und richtete sich wahrscheinlich gegen einen in der Nähe des Gesundheitszentrums gelegenen Polizeiposten.

Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen wurde verletzt, das Gesundheitszentrum ist außer Betrieb.

Bild: Matthias Fischer auf Pixabay