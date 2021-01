Zwei Nigerianer in der Administration von Joe Biden

Der 78-jährige Demokrat und ehemalige Senator hat 100 Personen, darunter zwei Nigerianer, ernannt, nachdem sein Sieg über Amtsinhaber Donald Trump im Dezember 2020 durch das Electoral College besiegelt wurde. Die Ernennung der beiden in Nigeria geborenen Amerikaner Adewale Adeyemo und Osaremen Okolo zum stellvertretenden Finanzminister bzw. zum Covid-19-Berater ist ein positives Signal für die amerikanisch-afrikanischen Beziehungen.

Osaremen Okolo, 26, Tochter nigerianischer Einwanderer, wurde am Donnerstag, 31. Dezember, als eines der Mitglieder der Biden-Harris Covid-19 Task Force benannt. Sie wurde als Tochter nigerianischer Eltern geboren und wuchs in Massachusetts auf. Im Mai 2017 machte sie ihren Abschluss am Harvard College. Ihr Hauptaugenmerk lag auf Wissenschaftsgeschichte (Medizin und Gesellschaft) mit dem Nebenfach African-American Studies. Außerdem erwarb sie ein Highschool-Diplom in globaler Gesundheit und Gesundheitspolitik.

Nach Angaben des Street Journals diente die Demokratin als leitende gesundheitspolitische Beraterin der US-Repräsentantin Jan Schakowsky aus Illinois. Während ihrer Arbeit für Schakowsky entwarf, verhandelte und verwaltete sie die Gesetzgebung, die Aufsicht und die Politik der Kongressabgeordneten als Teil der umfassenden Agenda für das Gesundheitswesen und die öffentliche Gesundheit. Außerhalb des Gesundheitswesens verbringt Osaremen Okolo ihre Zeit damit, kreativ zu schreiben, leidenschaftlich ihre Bostoner Sportmannschaften anzufeuern und die nigerianische Küche zu genießen.

Ebenfalls aus Nigeria stammend und in Südkalifornien aufgewachsen, ist Adewale Adeyemo „Wally“, der im August 2019 als Präsident der Obama-Stiftung fungiert, einer von Bidens „Männern“. Er erhielt seinen Bachelor-Abschluss von der University of California in Berkeley und einen Juris Doctor von der Yale Law School. Als Verbündeter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama war Adeyemo stellvertretender Direktor des National Economic Council (NEC) und Assistant Secretary für internationale Märkte und Entwicklung im Finanzministerium.

Der 39-jährige Adewale Adeyemo „Wally“ war 2012 auch stellvertretender Stabschef des Finanzministeriums und ab 2010 für 16 Monate Stabschef des Consumer Financial Protection Bureau (FPB). (afrik.com, Text und Foto)