„Zwischen Burkina Faso und Frankreich ist der Bruch längst vollzogen“

Burkina Faso hat am Freitag, den 27. Juni, den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen zu Frankreich bekannt gegeben. Das Regime von Hauptmann Ibrahim Traoré wirft Paris „unaufhörlichen Aktivismus“ gegen seine Interessen und die Unterstützung subversiver Netzwerke vor. Frankreich bedauert eine Entscheidung, die es als „feindselig und unbegründet“ bezeichnet. Dieser Bruch erfolgt nach der Abberufung des französischen Botschafters aus Ouagadougou und der Annäherung der burkinischen Behörden an neue Partner, insbesondere Russland. Was bedeutet diese Entscheidung und warum gerade jetzt? Erklärungen von Frédéric Lejeal, Politikwissenschaftler und Burkina-Faso-Spezialist, bei RFI.

RFI: Frankreich hatte bereits keinen Botschafter mehr in Burkina Faso. Seine Streitkräfte hatten das Land verlassen, und die militärische Zusammenarbeit war unterbrochen. Verändert dieser diplomatische Bruch das Kräfteverhältnis wirklich? Oder wird damit lediglich ein bereits vollzogener Bruch offiziell gemacht?

Frédéric Lejeal: Ich stimme Ihnen zu. Der Bruch ist schon seit Langem vollzogen. Es stimmt, dass das Ende der diplomatischen Beziehungen, das am Freitag durch den Regierungssprecher bekannt gegeben wurde, die logische Folge eines sehr langen Zerfalls ist. Dieser zeigte sich durch die Ausweisung mehrerer Diplomaten, aber auch durch die Zensur mehrerer Medien, darunter RFI und France 24. Vor dem Hintergrund offen vertretener antiwestlicher Forderungen werden seit dem Abzug der Barkhane-Truppe regelmäßig Vorwürfe gegen Frankreich erhoben.

Im Übrigen sind die Franzosen nicht gegangen, sie wurden hinausgedrängt. Der Ausgangspunkt dieses Misstrauens Burkina Fasos gegenüber Frankreich ist für mich die Verabschiedung der Barkhane-Truppe, die die burkinischen Behörden für unfähig hielten, die terroristische Bedrohung im Land zu besiegen. Eine Bedrohung, die trotz dieses Abzugs weiterhin sehr besorgniserregend ist.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war vor allem der Auftritt von General Christophe Gomart vor dem Europäischen Parlament vor einigen Tagen. Er ist Europaabgeordneter und verteidigte eine Resolution gegen den Kontext der Freiheitsberaubung in Burkina Faso und, seiner Ansicht nach, gegen die schwachen Ergebnisse der burkinischen Behörden im Kampf gegen den Terrorismus.

Diese Erklärung hat den Zorn von Ibrahim Traoré und aller burkinischen Behörden ausgelöst. Der Botschafter der Europäischen Union in Ouagadougou wurde wenige Tage später einbestellt. Wie Sie sagen, folgt die Bestätigung des diplomatischen Bruchs einer Logik, die man schon seit geraumer Zeit kommen sah.

Doch besteht die Gefahr, dass dieser Bruch die Neuordnung der geopolitischen Gleichgewichte im Sahel beschleunigt, insbesondere innerhalb der Allianz der Sahelstaaten (AES), oder Burkina Faso im Gegenteil auf internationaler Bühne noch weiter isoliert?

Es gibt eine offensichtliche geopolitische Neuordnung zwischen den drei Staaten der Allianz der Sahelstaaten, Burkina Faso, Niger und Mali, die sich im Übrigen sehr solidarisch zueinander verhalten. Burkina Faso reagiert auch auf das, was die nigrischen Behörden über eine angebliche Verwicklung Frankreichs gegen die Interessen Nigers sagen. Das ist eine Art Diskurs, ein Narrativ, das man in diesen drei Ländern hört – auch in Mali wurde gerade ein Diplomat verurteilt usw.

Es gibt eine echte Neuordnung auf der Grundlage einer antiwestlichen Wortflut. Ibrahim Traoré stellt sich in eine Volksrevolution, die sich auf die Zeit des Sankarismus der 1980er Jahre beruft. Nur hatte Thomas Sankara die Beziehungen zu Frankreich nicht endgültig abgebrochen, ganz im Gegenteil – er wollte eine Veränderung der Beziehung, aber der sicherheitspolitische Kontext war natürlich überhaupt nicht derselbe.

Heute sieht man, dass sich dieser Block aus drei Ländern Russland annähert, und es entsteht ein Bündnis mit einer Art Globalem Süden – übrigens auch mit Ländern wie Nordkorea –, das zulasten stärker westlich geprägter Allianzen geschmiedet wird.

Burkina Faso hat diese Entscheidung mit Vorwürfen des Neokolonialismus und der Unterstützung subversiver Netzwerke begründet. Muss man darin eine innenpolitische Strategie sehen, die die Legitimität des Regimes stärken soll, oder das Zeichen einer dauerhaften geopolitischen Hinwendung zu Russland, der Türkei und dem Iran?

Man sieht sehr deutlich, dass die drei Länder der Allianz der Sahelstaaten extrem geschwächt sind, mit Angriffen, insbesondere in Niger – erst kürzlich gab es einen zweiten Angriff auf den Flughafen von Niamey. Es gibt auch eine Blockade von Bamako. Wir haben es also mit Behörden zu tun, die auf sicherheitspolitischem Gebiet immer nervöser werden.

Die jihadistischen Bedrohungen bestehen fort. In Burkina Faso hören die beiden wichtigsten bewaffneten Gruppen, nämlich JNIM und der Islamische Staat im Sahel, nicht auf, die Sicherheitskräfte und die Freiwilligen zur Verteidigung des Vaterlandes (VDP) zu bedrängen – jene Zivilisten, die rekrutiert werden, um Burkina Faso und ihre Dörfer zu verteidigen.

Und um den Zusammenhalt des burkinischen Volkes und die Zustimmung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, ist es ganz offensichtlich, dass die Behörden unbedingt zeigen müssen, dass sie angeblichen Komplotten entgegentreten, reagieren und nicht ohne Lösung dastehen.

Für mich sind diese Entscheidungen ziemlich illusorisch, denn in Burkina Faso ist die territoriale Kontrolle – auch wenn die Behörden Fortschritte für sich beanspruchen – dennoch äußerst fragmentiert, mit einem burkinischen Staat, der bestimmte Regionen nicht mehr kontrolliert, insbesondere im Osten und im Norden.

Die humanitäre Lage verschlechtert sich, mit Millionen Menschen, die betroffen sind, die innerhalb des Landes vertrieben werden und die zudem Schwierigkeiten beim Zugang zu humanitärer Hilfe haben. Angesichts dieser Situation muss Ibrahim Traoré eine gewisse Kohärenz im Handeln demonstrieren, insbesondere gegenüber Frankreich, dem von Anfang an nicht nur vorgeworfen wird, im Kampf gegen den Terrorismus versagt zu haben, sondern auch Terroristen bewaffnet zu haben und sich auf sie zu stützen, um die herrschende Junta zu beunruhigen – und das ist ein Argument, das von den französischen Behörden natürlich entschieden bestritten wird!

Welche konkreten Folgen könnte dieser Bruch für die Bevölkerung, die Unternehmen und die französischen Interessen in Burkina Faso haben?

Meines Wissens sind die französischen Unternehmen nicht offiziell gefährdet, und auch die Franzosen nicht. Das steht übrigens auch in der Mitteilung. Franzosen können weiterhin nach Burkina Faso reisen, Unternehmen können weiterhin sondieren oder ihre Tätigkeiten ausüben, aber im Interesse der „Revolution“. Nun, die Wirtschaftsakteure müssen sich anpassen.

Wenn Sie so wollen, ist das eine schwere Krise, die erwartet wurde. Ich denke, dass bestimmte Kanäle genutzt werden, um zu versuchen, die Beziehungen zu beruhigen und den Dialog wieder aufzunehmen. Danach ist es das Leben der Nationen: Wir befinden uns in einer Phase extremen Misstrauens gegenüber Frankreich, aber mit der Zeit wird sich die Beziehung glätten und normalisieren. Man konnte das zum Beispiel bei Ruanda feststellen: Dort waren die diplomatischen Beziehungen jahrelang abgebrochen, und später haben sich die Dinge wieder normalisiert.

Es gibt Krisen, es gibt Annäherungen. Aber es stimmt, dass man im Block der Allianz der Sahelstaaten eine echte antifranzösische Solidarität spürt, die ziemlich besorgniserregend ist und diesen Länderblock tatsächlich immer stärker isoliert, auch wenn sie zugleich versuchen, eine Zusammenarbeit mit Russland zu finden. Diese führt in der Praxis jedoch nicht zu einer Verbesserung der Lage.