Die ernüchternde Bilanz der Freihandelszone Afrika

Von *Volker Seitz • Deutsche Politiker werden nicht müde, immer wieder über den „Chancen-Kontinent Afrika“ zu sprechen. Vor fünf Jahren wurde der Kontinent offiziell zur Freihandelszone erklärt. Was hat sie bislang gebracht? Wirklich das, wovon deutsche Politiker gern träumen?

Am 1. Januar 2021 trat die innerafrikanische Freihandelszone (African Continental Free Trade Area/AfCFTA) in Kraft. Gemessen an der Zahl der Länder ist – theoretisch – mit der AfCFTA die größte Freihandelszone der Welt entstanden.

Bis 2063 sollen bis zu 90 Prozent der Zölle entfallen. Der wirtschaftliche Austausch soll Arbeitsplätze schaffen, die Armut bekämpfen und die finanzielle Abhängigkeit von externen Gebern beenden. Es soll damit stärkere Eigenverantwortung demonstriert werden. Afrika ist reich an Bodenschätzen, reich an fruchtbaren Böden und reich an Talenten seiner Bewohner. Trotzdem kommt dieser Kontinent, vor allem wegen der rasanten Bevölkerungszunahme, nicht auf die Beine. Stabilität wird es in Afrika nicht geben, solange das Bevölkerungswachstum jede Entwicklung verhindert und die Jugendlichen keine Arbeit finden. Es geht vor allem um die eigene Verantwortung der Staaten selbst. Der Anstoß für wirkliche Reformen muss aus dem Inneren des Kontinents kommen.

Seither sind fünf Jahre vergangen. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was haben die afrikanischen Staaten aus dieser neuen Chance gemacht?

Der unkomplizierte Austausch von Gütern und Dienstleistungen bleibt in Afrika weiterhin weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Auch 2026 gilt: In keiner anderen Weltregion wird so wenig untereinander gehandelt wie in Afrika. Der innerafrikanische Handel macht weiterhin lediglich 15 Prozent des gesamten afrikanischen Handels aus (wirtschaftlich stärkere Staaten handeln vor allem mit Europa und Asien), verglichen mit ca. 72 Prozent in der Europäischen Union.

Größte Hindernisse bleiben politische Interessen in den einzelnen Staaten, die nichttarifäre Handelshemmnisse begünstigen, und die unzureichende Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Bis heute erfüllen nur die Hälfte der 54 Mitgliedstaaten (Eritrea nimmt nicht teil) die Voraussetzungen für den Handel im Rahmen des Abkommens. Es sind nicht die Zölle, sondern nicht koordinierte bürokratische Verfahren, hinderliche Ausfuhrbestimmungen, hohe Transportkosten, zeitraubende Grenzabfertigungen und informelle Praktiken, die die Handelskosten in die Höhe treiben.

Chancen für den deutschen Mittelstand?

Deutsche Politiker werden dennoch nicht müde, immer wieder über den „Chancen-Kontinent Afrika“ und über die vielen Möglichkeiten für die deutsche Wirtschaft auf einem wirtschaftlich prosperierenden Kontinent zu sprechen (zuletzt Außenminister Wadephul im Januar 2026 in Kenia). Derzeit beträgt der Anteil afrikanischer Staaten am Welthandel 2,3 Prozent, obwohl auf dem Kontinent 17 Prozent der Weltbevölkerung leben. Davon konzentriert sich der Großteil des Exports auf Rohstoffe.

Viele afrikanische Ökonomien bleiben einerseits auf den Export von Rohstoffen fokussiert und andererseits auf die wenig produktive Landwirtschaft und informelle Dienstleistungen. Die Hoffnung, dass Handelsliberalisierung zu Industrialisierung und dem Aufbau von Wertschöpfungsketten auf dem Kontinent führt, scheint von Wunschdenken geprägt. Auch wird immer noch der Verkauf von illegal geförderten Rohstoffen, die durch Kinderarbeit abgebaut werden, nicht erschwert.

Die Scheu, sich der Wahrheit zu stellen, ist unter den Verantwortlichen noch immer groß. Konkret sind das: politische Instabilität, zu hohe verwaltungstechnische Hürden, Kriminalität, Korruption, fehlende Fachkräfte, schlecht gepflegte Straßennetze, unzuverlässige Stromversorgung und die Verlässlichkeit lokaler Partner.

Schlechte Regierungsführung ist noch immer weit verbreitet, Institutionen leiden unter Korruption; ethnische Spaltungen und Missmanagement tun ein Übriges. Ohne unabhängige Risikoanalysen sind Investitionen durch den deutschen Mittelstand wenig realistisch. Man kann in Afrika ziemlich viel falsch machen. Ich hatte oft mit Geschäftsleuten zu tun, die es versäumt hatten, sich rechtzeitig über Geschäftspartner und vertragliche Grundlagen kundig zu machen, was schwerwiegende Konsequenzen hatte.

Risikoreiche Abstimmungen

Hinzu kommt, dass große Infrastrukturprojekte mit konkurrenzlosen Preisen und viel rascher von China oder der Türkei umgesetzt werden können. (China fragt: Welche Straße soll von wo nach wo gebaut werden? Aber die Europäer prüfen erst, wie viele Insekten darüber laufen“, spottet der Kenianer James Shikwati).

Noch immer lässt die Industrialisierung auf sich warten, vor allem werden Rohstoffe exportiert. Investitionsgüter und Lebensmittel werden überwiegend von außerhalb des Kontinents importiert. Nach wie vor dominieren in vielen afrikanischen Staaten Staatsunternehmen, die ernsthafte Konkurrenz durch private Unternehmer verhindern.

Die Verbesserung der Infrastruktur, die Beseitigung bürokratischer Hürden an den Grenzen und die Harmonisierung der Handelsbestimmungen sind bislang kaum gelungen. Auch die zahlreichen Staatsstreiche blockieren den Aufbau einer afrikanischen Freihandelszone.

Gute Intentionen reichen nicht: Vorteile durch das AfCFTA-Abkommen kommen nur zum Tragen, wenn zollfremde Kosten reduziert und Handelserleichterungen umgesetzt werden. Deshalb wurde von jedem Land ein Zeitplan auch für den Abbau dieser Handelshemmnisse verlangt, aber es geht damit nur langsam voran. Zollfremde Handelskosten – wie bereits gesagt – behindern den afrikanischen Handel mehr als Zölle. Es bedarf auch erheblicher Investitionen in die Infrastruktur, damit die Kosten für innerafrikanische Transporte sinken. Hilfe kommt von ausländischen Investoren wie aus den USA, China und der EU, allerdings vor allem für die Verkehrswege und Seehäfen für den Export aus Afrika.

Politisch verspricht das Jahr 2026 besonders unruhig zu werden. Entscheidende Präsidentschaftswahlen finden in Algerien, Benin, Dschibuti, Äthiopien, Marokko, Kongo (Brazzaville), Südsudan und Sambia statt. Es werden risikoreiche Abstimmungen in einem instabilen regionalen Kontext. Der seit Jahren zu beobachtende Rückschritt – mehrere Militärputsche in der Sahelzone, die Kontrolle bestimmter Exekutivorgane über Justiz und Wahlverfahren – lässt Proteste erwarten. (Quelle: achgut.com, mit frdl. Genehmigung des Autors *Volker Seitz, Botschafter a.D. und Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“)