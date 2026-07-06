AKWABA 2026: Afrika-Tage starten am 10. Juli in Nürnberg

Foto: Holzheimer

Nürnberg. Mit einer feierlichen Eröffnung am Freitag, 10. Juli 2026, um 19 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus beginnen die 18. AKWABA – Afrika-Tage in Nürnberg. Bis zum 24. Juli lädt die Nürnberger Initiative für Afrika (NIfA) unter dem Motto „Generation Z“ zu einem vielfältigen Programm aus Vorträgen, Ausstellungen, Filmen, Musik, Workshops und Begegnungen ein.

Im Mittelpunkt stehen die Perspektiven einer jungen Generation, die den afrikanischen Kontinent mit Kreativität, Innovation und gesellschaftlichem Engagement prägt. Die AKWABA-Afrika-Tage zeigen ein modernes, vielfältiges Afrika und schaffen Räume für Austausch, Begegnung und gegenseitiges Verständnis.

„AKWABA steht für Offenheit, Begegnung und den Dialog auf Augenhöhe. Mit dem diesjährigen Motto Generation Z möchten wir den Blick auf die junge Generation Afrikas richten – auf ihre Ideen, ihre Kreativität und ihren Mut, Zukunft aktiv zu gestalten. Wir laden alle Menschen herzlich ein, mit uns diese Vielfalt zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Larba Nadieba von der Nürnberger Initiative für Afrika.

Die Eröffnungsveranstaltung bietet Grußworte, musikalische Beiträge sowie die Ausstellung „Good News from Africa – Generation Z“. In den folgenden zwei Wochen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Künstlerinnen und Künstlern, Referierenden und Kulturschaffenden aus Afrika und Deutschland.

Seit fast zwei Jahrzehnten gehören die AKWABA-Afrika-Tage zu den festen Größen im Nürnberger Kulturkalender. Sie fördern den interkulturellen Dialog und laden dazu ein, Afrika in seiner Vielfalt kennenzulernen – offen, lebendig und zukunftsorientiert.

AKWABA – 18. Afrika-Tage Nürnberg

10.–24. Juli 2026

Offizielle Eröffnung: Freitag, 10. Juli 2026, 19 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstraße 64, 90402 Nürnberg

Das vollständige Programm finden Sie HIER, sowie auf den Internetseiten der Nürnberger Initiative für Afrika und des Inter-Kultur-Büros der Stadt Nürnberg.