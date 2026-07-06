Videotipp/ORF: Afrika: Einfluss russischer Paramilitärs wächst

In Mali sind neben der Militärjunta auch russische Paramilitärs an Gefechten beteiligt. Diese sind nach früherer Zugehörigkeit zur Wagner-Gruppe nun Teil des sogenannten Afrika-Korps.
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