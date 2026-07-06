Videotipp/ORF: Afrika: Einfluss russischer Paramilitärs wächst

JULI 2026

NÜRNBERG, 10.-24.07.2026: 18. Afrika-Tage. Mehr dazu HIER.

LANDSHUT, 10.-12.07.2026: Afrikatage Landshut. Ort: Alte Kaserne. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 10.-12.07.2026: Afrika-Festival Stuttgart. Ort: Erwin-Schöttle-Platz. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 14.-19.07.2026: Sommerfestival der Kulturen. Ort: Marktplatz. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, bis 23.07.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2026

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2026

KRONACH, 05.-17.9.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Synagoge, Untere Str. 38.

MESCHEDE, 30.9.-25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

OKTOBER 2026

MESCHEDE, bis 25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

