HRW/Südafrika: Schutz der Zivilbevölkerung vor dem Einsatz explosiver Waffen

Eine Petition auf der Website der Kampagne #StopBombingCivilians https://www.hrw.org/StopBombingCivilians fordert Südafrika auf, die internationale Erklärung zu diesen Waffen zu unterzeichnen. Human Rights Watch erklärte heute nach einer regionalen Konferenz zu diesem Thema am 27. und 28. Februar in Johannesburg, dass Südafrika und andere Länder, die die politische Verpflichtungserklärung zum Schutz von Zivilisten vor Bombardierungen und Beschuss von Städten und Dörfern in Kriegszeiten noch nicht unterzeichnet haben, dies dringend tun sollten. Viele andere Länder haben diese Erklärung bereits angenommen.

„Südafrika hat eine prinzipielle Haltung eingenommen, indem es die verheerenden Auswirkungen aktueller bewaffneter Konflikte verurteilt und die Rechenschaftspflicht für schwere Verstöße gegen das Kriegsrecht unterstützt“, sagte Ida Sawyer, Direktorin der Abteilung Krisen, Konflikte und Waffen bei Human Rights Watch. „Südafrika sollte sein Engagement für den Schutz von Zivilisten verstärken, indem es die Erklärung zum Einsatz explosiver Waffen in besiedelten Gebieten unterzeichnet und andere Regierungen in der Region ermutigt, diesem Beispiel zu folgen.“

Die Bombardierung und der Beschuss von Wohngebieten gehören zu den größten Bedrohungen für Zivilisten in heutigen bewaffneten Konflikten. Angesichts des Schadens für die Zivilbevölkerung und des dringenden Handlungsbedarfs starteten Österreich, Irland und andere Länder im Jahr 2019 einen politischen Prozess. Dieser führte zur Verabschiedung einer politischen Erklärung, die darauf abzielt, die humanitären Folgen dieser Kriegsführung zu verringern. Im November 2022 wurde die Erklärung zur Unterzeichnung vorgelegt.

Ein neues „Fragen-und-Antworten“-Dokument, das Human Rights Watch gemeinsam mit der International Human Rights Clinic der Harvard Law School vor der Konferenz in Johannesburg veröffentlichte, behandelt das Thema explosiver Waffen und analysiert die Bestimmungen der politischen Erklärung zum besseren Schutz von Zivilisten vor den humanitären Folgen ihres Einsatzes. Das Dokument erläutert auch, wie sich Schäden durch die Umsetzung dieser Bestimmungen verringern lassen.

Bis heute haben 88 Länder die Erklärung unterzeichnet, darunter aus Afrika die Komoren, Madagaskar und Malawi. Mosambik, Südafrika und andere afrikanische Staaten nahmen an den Verhandlungen über die Erklärung teil, haben sie aber noch nicht unterzeichnet. Obwohl sie rechtlich nicht bindend ist, verpflichtet die Erklärung die Unterzeichnerstaaten dazu, nationale Richtlinien und Praktiken einzuführen und umzusetzen, die dazu beitragen, zivile Schäden zu vermeiden und zu beheben – insbesondere durch eine Begrenzung oder den Verzicht auf den Einsatz explosiver Waffen in besiedelten Gebieten.

Human Rights Watch dokumentiert seit Langem die vorhersehbaren Schäden für Zivilisten durch Bombardierungen und Beschuss bewohnter Gebiete weltweit, unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, im Gazastreifen, in Myanmar, im Sudan und in der Ukraine. Der Großteil der getöteten oder verletzten Personen sind Zivilisten, wenn Luftbomben, Raketen, Artilleriegeschosse, Mörsergranaten und Raketen in bewohnten Gebieten eingesetzt werden. Explosive Waffen mit weitreichender Wirkung – aufgrund eines großen Detonationsradius, von Splitterwirkungen, Ungenauigkeit oder dem gleichzeitigen Abschuss mehrerer Munitionen – haben besonders schwerwiegende humanitäre Folgen.

Der Einsatz explosiver Waffen in Städten und Dörfern führt langfristig zu indirekten Folgen, den sogenannten „Nachhall-Effekten“, die grundlegende Dienste wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Stromversorgung, Wasser und sanitäre Einrichtungen beeinträchtigen – oft über Monate oder Jahre hinweg. Zudem verursacht er psychologische Traumata, Umweltzerstörung, die Vernichtung von Kulturerbe und die Vertreibung von Gemeinschaften.

Im Jahr 2011 gründete Human Rights Watch gemeinsam mit Partnern das International Network on Explosive Weapons (INEW), ein globales zivilgesellschaftliches Netzwerk, das eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen über die Erklärung spielte. INEW ruft alle Staaten dazu auf, der Erklärung beizutreten, sie umzusetzen und sich aktiv für ihre Einhaltung einzusetzen.

Die Kampagne #StopBombingCivilians, die Human Rights Watch im September 2024 in Zusammenarbeit mit INEW ins Leben rief, soll die Aufmerksamkeit für dieses Problem weiter erhöhen. Eine auf der Website der Kampagne veröffentlichte Petition, die sich an den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa richtet und zur Unterzeichnung der Erklärung aufruft, hat bereits über 22.000 Unterschriften gesammelt.

Südafrika hat auf dem afrikanischen Kontinent und weltweit eine führende Rolle beim Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten gespielt. So hat das Land aktiv an Friedensmissionen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union teilgenommen – unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo und im Norden Mosambiks – und eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israel wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Völkermordkonvention eingereicht.

„Südafrika hat den Schutz der Zivilbevölkerung seit Langem ins Zentrum seiner Außenpolitik gestellt“, erklärte Allan Ngari, Direktor der Afrika-Abteilung von Human Rights Watch. „Angesichts seiner wichtigen Rolle im weltweiten Schutz von Zivilisten könnte Südafrika durch die Unterzeichnung der politischen Erklärung zu explosiven Waffen dazu beitragen, das Leid und die Zerstörung in heutigen und zukünftigen Konflikten zu verhindern.“ (HRW.fr)