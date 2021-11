Klima/Globale Erwärmung: in Nordafrika häufen sich Skorpionangriffe

Ein bisher unbekanntes Phänomen: Während der verheerenden Überschwemmungen, die am 12. und 13. November in der Wüstenregion von Assuan in Ägypten vier Menschen das Leben kosteten, waren die Bewohner buchstäblich von Skorpionen umzingelt, berichtet das Magazin LA Croix.

Die Bezirksverwaltung meldete 500 Stiche, aber glücklicherweise gab es trotz Vorkommens des tödlichen Fettschwanzskorpions keine Todesfälle. Das Gesundheitsministerium richtete eine Notrufnummer ein und teilte mit, dass die Gesundheitszentren des Bezirks über 3.350 Dosen Anti-Giftmittel verfügten, berichtete das Medium Al-Ahram.

Laut Tierarzt Zakaria Ben Lasfar, Mitarbeiter des Laboratoriums für Biomoleküle, Gifte und theranostische Anwendungen am Institut Pasteur in Tunis, war ein solches Phänomen in der Vergangenheit noch nie beobachtet worden. Seiner Meinung nach lässt sich eine solche Menge an Stichen dadurch erklären, dass die Skorpione, die kein Wasser mögen, durch den Regen aus ihren Bauten verdrängt wurden. „Aufgeregt, in einer Überlebensphase, suchten sie Schutz in den Häusern, und die Bewohner, die selbst in Flutpanik waren, achteten nicht darauf. Der Skorpion ist zu dieser Jahreszeit normalerweise nicht mehr sehr aktiv“, erklärt er.

„Der Skorpion passt sich sehr gut an die hohe Bevölkerungsdichte an“

Der ägyptische Klimaforscher Shaker Abul-Maati ist der Meinung, dass eine solche Flut auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist, die sowohl die Wüstenbildung als auch die sintflutartigen Regenfälle in der Region verstärkt.

Jean-Philippe Chippaux, ein emeritierter Forscher und Spezialist für Vergiftungen am Institut de recherche pour le développement (IRD), meint: „Der Skorpion ist außerordentlich hitze- und trockenheitsresistent, ein Temperaturanstieg wird ihm nichts ausmachen. „Im Gegensatz zur Schlange, die vor Menschen flieht, passt er sich sehr gut an eine hohe Menschendichte an“, fügt der Forscher hinzu. Er liebt vor allem heruntergekommene Siedlungen, Randgebiete mit schlechter Abwasserentsorgung und Kakerlaken, eine seiner Lieblingsspeisen.

Die Region Nordafrika-Mittlerer Osten ist besonders beliebt für diesen uralten Gliederfüßer, dessen bekannte Vorfahren auf der Erde über 350 Millionen Jahre alt sind. Die Region gilt als einer der Skorpion-Hotspots, neben einigen lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko, das mit 300.000 Stichen pro Jahr einen Rekord verzeichnet.

Nur in Tunesien geht die Zahl der Todesfälle zurück

Farida Aliane, die in Algerien für die Bekämpfung der Skorpionvergiftungen zuständig ist, erklärte auf einem Kolloquium in Algier im vergangenen Juni: „Die Bevölkerung, die dem Risiko von Stichen ausgesetzt ist, wächst ständig. Skorpione stellen im Maghreb ein echtes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. In Algerien werden jedes Jahr etwa 50.000 und in Marokko 30.000 Skorpionstiche gezählt. Nur in Tunesien ist die Zahl in den letzten Jahren von 20.000 auf etwa 12.000 gesunken (für Ägypten und Libyen liegen keine Daten vor).

„20 % der Vergiftungen sind schwerwiegend und 1 % bis 5 % erfordern eine schnelle Einweisung auf die Intensivstation“, erklärt Jean-Philippe Chippaux vom IRD. Die Prävention und die Behandlung machen jedoch stetige Fortschritte. Dies gilt auch für die Skorpionjagd, bei der die Einwohner in der Dämmerung mit Ultraviolettlampen (Skorpione fluoreszieren) auf die Tiere Jagd machen.

In Algerien starben im letzten Jahr 30 Menschen an Skorpionstichen. Die Opfer sind fast alle Kinder. (Bild von 41330 auf Pixabay)