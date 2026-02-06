Kongo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso kündigt seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl an

Denis Sassou-Nguesso, 82 Jahre alt und amtierender Präsident des Kongo-Brazzaville, wird bei der Wahl am 15. März für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das gab er am Donnerstag, dem 5. Februar, persönlich in Bambou Mingali bekannt, rund 60 Kilometer nördlich von Brazzaville, wo er die erste große Landwirtschaftsmesse des Landes eröffnete. Dabei würdigte er die Arbeit der Landwirte und versprach, sie weiterhin zu unterstützen. Seine Partei, der Parti congolais du travail (PCT), hatte ihn bereits Ende Dezember offiziell nominiert, berichtet RFI.
„Ich grüße die landwirtschaftlichen Produzenten im weitesten Sinne. Ich grüße ihren Mut, ihr Engagement, ihre Hingabe. Ich grüße die Jugend, die sich engagiert hat“, erklärte Denis Sassou-Nguesso. „Und wir sind der Ansicht, dass sich diese Bewegung [der landwirtschaftlichen Produktion, Anm. d. Red.] entfalten wird und in den kommenden Jahren an Umfang und Stärke gewinnt“, so der Präsident und Kandidat.
„Und genau deshalb sage ich ganz offen, dass ich diese Bewegung begleiten werde, weil sie an Bedeutung gewinnen wird. Ich werde diese Bewegung begleiten, und ich sage Ihnen ebenso offen: Zu diesem Zweck werde ich meine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl einreichen“, erklärte er. Die Frist zur Einreichung der Kandidaturen endet am 12. Februar.
Bereits am 30. Dezember war Denis Sassou-Nguesso – wenig überraschend – einstimmig zum Kandidaten der regierenden Partei PCT bestimmt worden, die ihn dazu aufgerufen hatte, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.
Geboren 1943, steht Denis Sassou-Nguesso insgesamt seit über vierzig Jahren an der Spitze des Landes. Er regierte den Kongo-Brazzaville von 1979 bis 1992 unter einem Einparteiensystem, bevor er bei den ersten pluralistischen Wahlen von Pascal Lissouba besiegt wurde. 1997 kehrte er im Zuge eines Bürgerkriegs an die Macht zurück, wurde 2002 gewählt und 2009 wiedergewählt. Im Jahr 2015 ließ er die Verfassung ändern, um die Begrenzung auf zwei Amtszeiten aufzuheben.
Die Wahl, die ursprünglich für den 22. März angesetzt war, findet nun am 15. März statt.