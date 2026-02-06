Pressestimmen: Wer hat Saïf al-Islam Kadhafi getötet?

Saïf al-Islam Kadhafi, 53 Jahre alt, einer der Söhne des ehemaligen libyschen Diktators Muammar Kadhafi, ist in seinem Haus in Zintan, 170 Kilometer südwestlich von Tripolis im Nordwesten Libyens, ermordet worden. Dies gab sein Anwalt und Berater Abdullah Othman Abdurrahim bekannt. Die Information wurde vom Sender Libya Al-Ahrar weiterverbreitet. Die genauen Umstände seines Todes sind jedoch weiterhin unklar. RFI hat Reaktionen gesammelt.

Nach Angaben des Anwalts, berichtet die algerische Website TSA, „wurde Saïf al-Islam von vier bewaffneten Männern ermordet, die seine Residenz stürmten, nachdem sie die Überwachungskameras außer Gefecht gesetzt hatten. Er soll sich gewehrt und gekämpft haben, bevor er schließlich starb.“

Afrik.com berichtet seinerseits: „Hamid Kadhafi, ein Cousin von Saïf al-Islam, erklärte, dieser sei ‚als Märtyrer gefallen‘, räumte jedoch ein, über keine weiteren Informationen zu verfügen.“

Die algerische Seite TSA präzisiert weiter, dass „der Tod des Kadhafi-Sohnes zu einem Zeitpunkt eintritt, an dem die Stadt Zintan von Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppen erschüttert wird, die sich seit dem Sturz und Tod des ‚Führers‘ im Jahr 2011 in Libyen gegenseitig bekämpfen. Die Brigade 444 (eine der mächtigsten bewaffneten Fraktionen Libyens, die der Regierung in Tripolis nahesteht) hat ihrerseits ‚kategorisch‘ jede Beteiligung an den Zusammenstößen in der Stadt sowie jede Verwicklung in den Tod von Saïf al-Islam Kadhafi bestritten.“

Von Öffnung zu Repression …

Le Monde Afrique blickt auf den Werdegang Saïf al-Islams in den vergangenen Jahren zurück: „Vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, war er 2011 im Süden Libyens festgenommen worden. Lange Zeit in Zintan inhaftiert, wurde er 2015 nach einem Schnellverfahren wegen seiner Rolle bei der Niederschlagung des Aufstands gegen seinen Vater zum Tode verurteilt, profitierte jedoch später von einer Amnestie. Bis zur Bekanntgabe seines Todes wusste man nicht, wo er sich aufhielt. Im Jahr 2021 hatte er trotz bestehender Fahndung seine Kandidatur für die Präsidentschaft angekündigt und dabei auf die Unterstützung der Nostalgiker des alten Regimes gesetzt. Die Wahl fand letztlich nicht statt.“

„Saïf al-Islam Kadhafi galt lange Zeit als der natürliche Nachfolger seines Vaters“, ergänzt Afrik.com, „und verkörperte eine modernistische und reformorientierte Fassade des Regimes. Im Westen ausgebildet, hatte er vor 2011 versucht, das Bild eines dialogbereiten und reformoffenen Führers zu vermitteln. Dieses Ansehen brach jedoch zu Beginn des libyschen Aufstands abrupt zusammen, als er eine berühmt gewordene Rede hielt, in der er den Demonstranten ‚Blutbäder‘ androhte. Seitdem ist sein Name untrennbar mit den Gewalttaten verbunden, die die Repression des Volksaufstands begleiteten.“

Politischer Mord oder gewöhnliches Verbrechen?

So wirft, fährt Afrik.com fort, „der Tod von Saïf al-Islam Kadhafi zahlreiche Fragen auf: Wer hatte ein Interesse an seiner Beseitigung? War er noch ein politischer Akteur, der die Zukunft Libyens hätte beeinflussen können, oder vielmehr ein unbequemer Zeuge in sensiblen, insbesondere internationalen Dossiers? In Ermangelung offizieller Stellungnahmen der libyschen Behörden und einer bestätigten unabhängigen Untersuchung reiht sich der Tod von Saïf al-Islam Kadhafi in die lange Liste der Unklarheiten ein, die den libyschen Übergangsprozess umgeben.“

Ein politischer Mord? Möglich … „Seine Präsidentschaftsambitionen vor einigen Jahren“, betont Aujourd’hui à Ouagadougou , „hatten ihm viele Feinde eingebracht, angefangen bei Marschall Haftar, mit dem er damals gebrochen hatte.“

„Sollte man seinen Tod der allgemeinen Unsicherheit zuschreiben, die in Zintan herrscht?“, fragt seinerseits das guineische Medium Ledjely. „Diese Hypothese erscheint wenig glaubwürdig. Saïf al-Islam Kadhafi war eine allzu symbolische Zielscheibe, als dass seine Hinrichtung auf ein einfaches Verbrechen zurückgeführt werden könnte. (…) Das Rätsel verdichtet sich noch, wenn man weiß, dass die Stadt Zintan nicht von Marschall Haftar kontrolliert wird, dessen Einflussgebiet im Osten des Landes liegt. Doch ebenso wenig deutet etwas darauf hin, dass die in Tripolis ansässige, von Abdelhamid Dbeibah geführte und von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung der nationalen Einheit ein Interesse daran gehabt hätte, den Sohn des ehemaligen ‚Führers‘ zu eliminieren. Zumal Abdelhamid Dbeibah im Jahr 2021 persönlich an der Freilassung von Saadi Kadhafi, dem jüngeren Bruder von Saïf al-Islam, mitgewirkt hatte.“

Eine weitere Hypothese schließlich hebt WakatSéra hervor: „Die Verästelungen dieses Mordes könnten internationaler Natur sein, da Saïf als eine Art Blackbox des Kadhafi-Regimes galt und zahlreiche Geheimnisse über die ‚Großen‘ dieser Welt gekannt haben könnte.“