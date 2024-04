Lesetipp/AZ München: Die Tricks der Mafia aus Nigeria – Was Fahnder aus München herausgefunden haben

„Neo Black Movement Africa“, vordergründig eine karitative Organisation, die sich für Menschen afrikanischer Abstammung einsetzt. Tatsächlich zieht die nigerianische Mafia, die Bruderschaft der „Black Axe“, im Hintergrund die Fäden.

Neo Black Movement Africa, kurz NBM, ist ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder sich nach Außen für hehre Ziele einsetzen – gegen Unterdrückung, Rassismus und die Not der Menschen in Nigeria. In Wahrheit, so schilderten es jetzt Fahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes LKA in München, diente die Fassade der wohltätigen Hilfsorganisation nur die kriminellen Machenschaften der „Black Axe“, der nigerianischen Mafia in Deutschland zu verschleiern: Prostitution, Menschenhandel, Rauschgift, Geldwäsche und vor allem das sogenannte Love- oder Romance Scamming bilden das Kerngeschäft.

