Afrika/Pressefreiheit: Nord- und südliches Afrika schneiden 2024 am besten ab

Wie jedes Jahr zum Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai gibt der Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen (RSF) einen Überblick über die Lage der Medien auch auf dem afrikanischen Kontinent. Daraus geht hervor, dass die Länder des nördlichen und südlichen Afrikas die Spitze der Rangliste einnehmen.

Reporter ohne Grenzen hat 180 Länder nach fünf Kriterien eingestuft, die auf der Grundlage der Anzahl von Übergriffen und Expertenmeinungen berechnet wurden: Sicherheit, rechtlicher Rahmen, wirtschaftlicher, soziokultureller und politischer Hintergrund. Auf der Grundlage der Ergebnisse in ihrem Jahresbericht für das Jahr 2024 setzt die NGO Mauretanien in ihrer Rangliste an die Spitze der afrikanischen Nationen. Diesen Platz verdankt das Land den Arbeiten, die 2020-2021 gemeinsam mit den Akteuren des Sektors von der Nationalen Kommission für die Reform der Presse durchgeführt wurden und die zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes über die Berufspresse führten.

Mauretanien liegt im Bereich der Pressefreiheit unter den arabischen Ländern auf Platz 1 und weltweit auf Platz 33, gefolgt von Namibia und Südafrika. Die beiden letztgenannten Länder und Kap Verde haben sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, während die Zentralafrikanische Republik und Mauritius in der Rangliste deutlich nach oben geklettert sind.

Im Allgemeinen waren die besten Ergebnisse bei der Achtung der Pressefreiheit im nördlichen und südlichen Afrika zu verzeichnen, während es im subsaharischen Afrika zu deutlichen Rückgängen kam. So wurden Wahlperioden von Gewalt gegen Journalisten begleitet, insbesondere in Nigeria (Platz 112) und der Demokratischen Republik Kongo (Platz 123). Dasselbe gilt für die Junta, die in der Sahelzone die Macht übernommen hat: Niger (80., – 19 Plätze), Burkina Faso (86., – 28 Plätze) und Mali (114., – 1 Platz).

RSF weist darauf hin, dass die Situation in Ländern wie Eritrea, das laut dem Bericht den letzten Platz in Afrika einnimmt, weiterhin alarmierend ist. (Quelle: afriquinfos)