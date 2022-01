5. Africa Business Forum – Schwerpunkt Luftverkehr und Tourismus

SAVE THE DATE – 7. Februar 2022, Konferenzzentrum der Vereinten Nationen, ECA: Die Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) lädt zum fünften Africa Business Forum ein, das am Montag, den 7. Februar 2022 von 10 bis 13 Uhr (EAT) am Rande der 35. ordentlichen Tagung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union im Hybridformat stattfinden wird. Das diesjährige Thema lautet „Investitionen in die multimodale Verkehrsinfrastruktur zur Optimierung der Vorteile der afrikanischen kontinentalen Freihandelszone: Schwerpunkt Luftverkehr und Tourismus“.

Das Forum wird sich auf die Auswirkungen der AfCFTA auf den Luftverkehrs- und den Tourismussektor konzentrieren, die sich gerade von einer durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) ausgelösten Finanzkrise erholen, sowie auf damit verbundene neue Marktentwicklungen, technologische Fortschritte und die enormen Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in diesen Branchen zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums.

An der Veranstaltung werden u. a. Staatsoberhäupter, hochrangige Vertreter der Afrikanischen Union, des Sekretariats der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone, CEOs afrikanischer Fluggesellschaften, Ministerien und politische Entscheidungsträger aus den Bereichen Verkehr, Infrastruktur und Handel sowie Investoren aus dem Privatsektor, junge Unternehmer und Innovatoren teilnehmen.

