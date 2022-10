„Africa in Focus 2022“: Gewinner steht fest – Berührende Aufnahme eines neugeborenen Berggorillas

Wilderness gibt die Gewinner des berühmten Fotowettbewerbs „Afrika in Focus“ bekannt. Die Jury war von dem außergewöhnlichen Niveau der Bilder, die den afrikanischen Kontinent auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, durchweg begeistert. Für den diesjährigen Wettbewerb, der zum sechsten Mal in Folge wieder in Zusammenarbeit mit OM SYSTEM (vormals Olympus Kameras) ausgetragen wurde, gingen 4.717 Beiträge ein. Rund 17.000 Euro (300.000 ZAR) wurden für die gemeinnützige Organisation Children in the Wilderness (CITW) gesammelt. Damit können viele Projekte unterstützt werden, um die zukünftigen Hüter der afrikanischen Wildnis zu fördern.

Platz 1 für „Touch“ – Berggorilla-Baby wird von seinem Bruder zärtlich gestreichelt: Tomasz Szpila aus Polen erhielt den Preis für den „Wildnisfotografen des Jahres 2022“ für sein Bild mit dem Titel „Touch“. Festgehalten ist der Moment, in dem ein sieben Tage altes Berggorilla-Baby von seinem viel älteren Bruder zärtlich berührt wird. Die Gorillas sind Mitglieder der Nshongi-Gruppe im Bwindi Impenetrable Forest in Uganda. Tomasz gewinnt eine unvergessliche Safari mit acht Übernachtungen für zwei Personen in einem von drei Wilderness Classic-Camps in Botswana, Sambia oder Simbabwe nach Wahl, bei der alle Kosten übernommen werden. Außerdem inbegriffen ist ein privater Fotoguide, die internationalen Flüge in das Zielland sowie alle Charterflüge zu den Camps. Der Gesamtwert des Preises beläuft sich auf etwa 20 000 US-Dollar (circa 20.000 Euro).

Hochkarätige Jury – beeindruckende Bilder

Die diesjährige Jury bestand aus den renommierten Profifotografen Luke Stackpoole, Andrew Ling und Margot Raggett sowie der OM SYSTEM-Botschafterin Michaela Skovranova und dem Pionier des Naturschutzes in Simbabwe, Dr. Moreangels Mbizah.

Die Jury war erstaunt über die vielfältigen Bilder, die weltweit von Fotografen, Gästen, Partnern, unerschrockenen Reisenden und Wildtierliebhabern eingereicht wurden. Die Juroren hatten auch die Aufgabe, die Gewinner in den verschiedenen Kategorien zu ermitteln: Afrikanische Wildtiere, Afrikanische Landschaften, Erhaltung der afrikanischen Wildnis, Menschen/Kulturen und Gemeinschaften Afrikas. Außerdem für den beliebten „People’s Choice“ und den „Young Wilderness Safaris Photographer of the Year“, an dem alle unter 18 Jahren teilnehmen können.

„Der Fotowettbewerb 2022 Wilderness hat so viele wunderbare Beiträge auf dem ganzen Kontinent hervorgebracht – von majestätischen Landschaften über sanfte und wilde Momente in der Natur bis hin zu lebendigen Gemeinschaften. Es war mir ein Vergnügen, mich mit den Fotos und den besonderen Momenten, die sie einfangen, zu beschäftigen“, schwärmte Michaela Skovranova, OM SYSTEM-Botschafterin und Jurorin des Wettbewerbs.

Die Kategorie „People’s Choice“ (Publikumswahl) fand großen Anklang: 5 660 Stimmen wurden von der Öffentlichkeit abgegeben, die aus den in die engere Wahl gekommenen Beiträgen in jeder Kategorie ihre persönlichen Favoriten wählte.

„Wir sind begeistert, dass die sechste Ausgabe des Fotowettbewerbs Afrika im Fokus mit OM SYSTEM ein so großer Erfolg war, um unser ikonisches Afrika zu präsentieren. Alle Einnahmen aus dem Wettbewerb kommen direkt dem CITW zugute. Wir freuen uns bereits auf die Planung des Fotowettbewerbs 2023 und darauf, unseren positiven Einfluss fortzusetzen, indem wir den nachhaltigen Naturschutz durch Bildung in Afrika fördern“, so Amanda Wilson, VP von Wilderness Partnerships.

Anklicken lohnt sich! Schauen Sie sich HIER die wunderschönen Gewinnerfotos an. (pr-sc.de)