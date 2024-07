Vereinte Nationen und AU schließen sich zusammen, um Afrikas Wirtschaft anzukurbeln

Die Global Africa Business Initiative (GABI) ist eine neue Partnerschaft, die auf dem Rahmenwerk der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Agenda 2063 der Afrikanischen Union und der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) aufbaut.

Unter der Leitung der stellvertretenden Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Amina J. Mohammed, versucht die GABI-Initiative, Afrika als Geschäftsziel und Investitionsmöglichkeit auf der Weltbühne neu zu positionieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Agenda 2063 der AU und den Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten.

Der Global Compact der Vereinten Nationen und die Kommission der Afrikanischen Union (CUA) fördern gemeinsam die Global Africa Business Initiative (GABI). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen nachhaltiger Geschäftspraktiken in Afrika im Rahmen der Afrika-Strategie des Global Compact zu stärken, deren Ziel es ist, eine Gruppe verantwortungsvoller und ehrgeiziger afrikanischer Unternehmen aufzubauen, um die Chancen des Kontinents zu nutzen, heißt es in einer Erklärung.

Die neue Partnerschaft wurde durch den Austausch einer Absichtserklärung zwischen Botschafter Albert Muchanga, Kommissar für wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Handel, Industrie und Bergbau der Kommission der Afrikanischen Union, und Sanda Ojiambo, Untergeneralsekretärin und Generaldirektorin des Global Compact der Vereinten Nationen, am Rande des sechsten Halbjahres-Koordinationstreffens der Afrikanischen Union in Accra, Ghana, am vergangenen Samstag offiziell besiegelt.

Aufbauend auf dem Rahmenwerk der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Agenda 2063 der Afrikanischen Union und der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) wird die Partnerschaft die nächste Phase des zweiten Zehnjahresplans zur Umsetzung der Agenda 2063 (2023-2033), einem umfassenden Fahrplan für die Entwicklung Afrikas, unterstützen. Der Global Compact der Vereinten Nationen wird im Gegenzug die Unternehmen des Kontinents auffordern, die Ziele und das Mandat der Kommission der Afrikanischen Union zu unterstützen.

Botschafter Muchanga erinnerte an die Bedeutung dieser neuen Partnerschaft, die einen bedeutenden Fortschritt bei den Bemühungen der afrikanischen Staats- und Regierungschefs bedeutet, die in der Agenda 2063 der AU genannten Ziele zu erreichen. „Durch unsere Partnerschaft mit dem Global Compact der Vereinten Nationen stärken wir unser Engagement für die Ankurbelung nachhaltiger Geschäftsaktivitäten und die Förderung des Wirtschaftswachstums in ganz Afrika. Gemeinsam wollen wir ein dynamisches Wirtschaftsumfeld schaffen, das einen integrativen Fortschritt unterstützt und die afrikanischen Nationen in die Lage versetzt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, betonte er.

Die Kommissarin für wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Handel, Industrie und Bergbau der AU-Kommission war ihrerseits der Ansicht, dass starke Unternehmer Afrika dabei helfen werden, Wohlstand zu schaffen und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. „Wir teilen eine transformative Vision für den Kontinent, in der ein starker und integrativer afrikanischer Privatsektor dazu beitragen wird, wirtschaftliche Risiken zu verringern, Investitionen anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen, um wohlhabendere und nachhaltigere Gemeinschaften aufzubauen“, sagte Sanda Ojiambo. (Quelle: apanews)