Afrika-Kurznachrichten vom 22.08.2025

AU und IOM erneuern ihre Zusammenarbeit, um Migration zu einem Hebel für Entwicklung zu machen Die Afrikanische Union (AU) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) haben ein neues dreijähriges Abkommen unterzeichnet, das darauf abzielt, die Migrationssteuerung in Afrika zu stärken, wie aus einer Mitteilung der AU hervorgeht.

Laut dem Dokument erfolgte die Unterzeichnung am Rande der neunten Internationalen Konferenz von Tokio über die Entwicklung Afrikas (TICAD9), die am 20. August in Yokohama eröffnet wurde und unter dem Motto „Innovative Lösungen gemeinsam mit Afrika entwickeln“ stand. Dieses Abkommen, das eine seit 2022 bestehende Zusammenarbeit verlängert, drückt den Willen der beiden Institutionen aus, Migration in den Mittelpunkt der Entwicklungsagenda des Kontinents zu stellen. (Quelle: allAfrica)

Angesichts US-amerikanischer Druckmittel verteidigt Senegal seinen Richter am IStGH Seit 2021 stellvertretender Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), gehört Mame Mandiaye Niang zu den vier Richtern, die von US-Sanktionen betroffen sind. Die senegalesischen Behörden haben ihm ebenso wie dem Gericht ihre Unterstützung zugesichert. Während der Internationale Strafgerichtshof seit mehreren Monaten die wiederholten Sanktionen der USA gegen einige seiner Vertreter anprangert (beginnend mit Chefankläger Karim Khan), hat eine am 20. August veröffentlichte Erklärung des US-Außenstaatssekretärs Marco Rubio erneut Öl ins Feuer gegossen. (Quelle: Jeune Afrique)

Ruanda: Einstellung des Verfahrens gegen die Witwe Habyarimana in Frankreich In Kigali herrscht seit vergangenem Mittwoch gedrückte Stimmung im politischen Umfeld. Grund dafür ist eine Reihe schlechter Nachrichten. Zunächst veröffentlichte die US-amerikanische NGO Human Rights Watch am 19. Mai einen detaillierten Bericht über das Massaker von mehr als 140 Menschen im Osten der DR Kongo durch Rebellen der M23-Bewegung und stellte klar, dass diese von Ruanda unterstützt werden. Hinzu kam die Entscheidung zweier französischer Untersuchungsrichter, das Verfahren gegen Agathe Habyarimana, die Witwe des früheren ruandischen Präsidenten, einzustellen. Sie war von der französischen Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der „Mittäterschaft oder Absprache mit dem Ziel, einen Völkermord zu begehen“ beschuldigt worden. Die Richter begründeten ihr Urteil mit „unzureichenden Beweisen“. (Quelle: L’Observateur Paalga)

300 Kooperationsabkommen zwischen Japan und Afrika unterzeichnet Insgesamt 300 Kooperationsabkommen zwischen japanischen und afrikanischen Akteuren wurden während der neunten Ausgabe der Internationalen Konferenz von Tokio über die Entwicklung Afrikas (TICAD 9) unterzeichnet – eine Zahl, die dreimal höher liegt als beim vorherigen Gipfel 2022 in Tunesien. Die Ankündigung erfolgte am Donnerstag, dem zweiten Tag der TICAD 9, in Anwesenheit des Präsidenten der Republik und der Afrikanischen Union, João Lourenço, sowie des japanischen Premierministers Shigeru Ishida. Die unterzeichneten Abkommen betreffen verschiedene Sektoren, insbesondere Infrastruktur, Gesundheit, Technologie, Bildung und Landwirtschaft. (Quelle: Angop)

2000 Jahre alte Überreste vor der ägyptischen Stadt Alexandria geborgen Ägypten präsentierte am Donnerstag Überreste einer versunkenen Stadt vor Alexandria, darunter Gebäude, Gräber, Fischbecken und einen alten Kai – alle über 2000 Jahre alt. Nach Angaben der Behörden könnte es sich bei dem Fund in der Bucht von Abukir um eine Erweiterung der antiken Stadt Kanopos handeln, einem wichtigen Zentrum der ptolemäischen Dynastie, die fast drei Jahrhunderte über Ägypten herrschte, bevor die Römer das Gebiet für etwa sechs Jahrhunderte kontrollierten. Durch eine Reihe von Erdbeben und den Anstieg des Meeresspiegels wurden die Stadt und der benachbarte Hafen Herakleion verschlungen, wodurch ein bedeutendes archäologisches Erbe zurückblieb. (Quelle: Medi1news)

DR Kongo: Ex-Präsidialberater François Beya von Militärjustiz freigesprochen Der ehemalige Sicherheitsberater des kongolesischen Präsidenten, François Beya, wurde am Donnerstag vom Obersten Militärgericht in Kinshasa freigesprochen. Sein Freispruch markiert das Ende eines drei Jahre dauernden Prozesses. Ihm war „Verschwörung gegen das Leben oder die Person des Staatschefs“, „Befehlsverletzung“ und „Anstiftung von Soldaten zu pflichtwidrigem Verhalten“ vorgeworfen worden. François Beya, im Geheimdienstmilieu aufgewachsen, war als Politiker bekannt und von den Kongolesen „Fantomas“ genannt. Er diente sowohl Ex-Präsident Joseph Kabila als auch Félix Tshisekedi. (Quelle: Africanews)

Uganda – USA: Kampala präzisiert die Bedingungen des Migrationsabkommens Die Lage änderte sich innerhalb von 24 Stunden. BankAssur Afrik, unter Berufung auf einen Reuters-Artikel vom 20. August 2025, hatte berichtet, der ugandische Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten, Henry Okello Oryem, habe ein Abkommen mit Washington dementiert. Er erklärte damals, Uganda habe kein Partnerschaftsabkommen zur Aufnahme illegaler Migranten unterzeichnet und verwies auf unzureichende Infrastrukturen. (Quelle: BankAssur Afrik)

Niger: Mindestens 47 Tote und über 50.000 Vertriebene durch Überschwemmungen Im Niger haben die jüngsten sintflutartigen Regenfälle Überschwemmungen verursacht, die mindestens 47 Menschen das Leben gekostet und mehr als 56.000 Menschen vertrieben haben. Laut den Behörden, vertreten durch die Generaldirektion des Katastrophenschutzes, waren 7.754 Haushalte in 339 Stadtteilen und Dörfern betroffen. Nach Regierungsangaben starben rund 30 Personen durch den Einsturz ihrer Häuser, 17 weitere ertranken. Der gleiche Bericht nennt mindestens 70 Verletzte und den Verlust von 257 Stück Vieh. Das nationale Komitee für Hochwasserschutz kündigte an, 3.776 Haushalte mit Nahrungsmittelhilfe zu versorgen. (Quelle: Walf.Net)

Kenia: Frauen haben es schwer, in der Politik Fuß zu fassen In Kenia fällt es Frauen schwer, sich in der Politik zu etablieren. Sie besetzen lediglich 23 % der Sitze in der Nationalversammlung und 31 % im Senat. Um die Hindernisse besser zu verstehen und ihre Repräsentation zu fördern, hat die NGO Social Justice League eine Kampagne gestartet. Sexismus, Übergriffe, Einschüchterungen, aber auch mangelnde finanzielle Mittel: Frauen, die sich engagieren wollen, berichten von einem steinigen Weg. (Quelle: RFI)

Afrobasket 2025: Angola und Kamerun im Halbfinale Angola und Kamerun haben sich nach überzeugenden Siegen im Viertelfinale am Donnerstag in Luanda für das Halbfinale des Afrobasket 2025 qualifiziert. Angola setzte sich mit 90:80 gegen ein kämpferisches Kap Verde durch – getragen von einer herausragenden Leistung von Childe Dundao, der zehn Fouls provozierte und 18 seiner insgesamt 30 Punkte an der Freiwurflinie erzielte. Trotz einer starken Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte wurde Kap Verde durch zahlreiche Fouls und Platzverweise entscheidend geschwächt. (Quelle: Apanews)

