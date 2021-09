In Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, sind die Behörden in Sorge: Eine neue Droge hat Teile der Stadt im Griff – und scheint in Verbindung mit Diebstählen von Autoteilen zu stehen. Beinahe 100 Dealer und Drogenabhängige nahm die Polizei allein im August fest.

Der Name der neuen Droge ist „Bombé“ – ein Ausdruck in der lokalen Sprache Lingala, der so viel wie „kraftvoll“ oder „stark“ bedeutet.

