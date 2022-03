Afrika-Lesetipp/bild.de: Botswana – Das Wasser vom Ngamisee kehrt nicht zurück – Hilfe, mein See ist verschwunden!

Vor zwei Jahren gingen Fotos von sterbenden Tieren in einem Naturparadies in Botswana um die Welt. Wo einst ein See war, doppelt so groß wie die Müritz, stinkt es nach Schlick, nach Verwesung und fauligem Fisch.

Motor (32) schiebt sein hölzernes Kanu durch einen schmalen Kanal im Schlamm, kaum eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Der Fischer lässt den Blick schweifen über die faulige Ebene, in der es einst von Fischen wimmelte. „Früher haben wir am Tag 200 Brassen gefangen“, sagt Motor. „Heute ist es gut, wenn wir einen einzigen Wels erwischen.“

Lesen Sie HIER den Beitrag in BILD.