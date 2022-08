Afrika-Lesetipp/Der Standard: Friedensabkommen im Tschad-Konflikt unterzeichnet

Ein nationaler Dialog zwischen der Übergangsregierung und den Rebellengruppen ist geplant und soll am 20. August mit rund 1.500 Abgesandten starten.

Nach monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts im Tschad haben die Übergangsregierung und Rebellengruppen ein Friedensabkommen geschlossen. Die am Montag unter Vermittlung von Katar in der dortigen Hauptstadt Doha unterzeichnete Vereinbarung soll einen breit angelegten nationalen Versöhnungsdialog einleiten, der noch in diesem Monat beginnen soll. Mehr als 30 Rebellengruppen nahmen an der feierlichen Unterzeichnung des Abkommens teil.

