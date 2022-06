Afrika-Lesetipp/RND: 143 Millionen Follower: Senegalese Khaby Lame ist der neue Tiktok-König

Mit 142 Millionen Followern besaß Charli D‘Amelio lange Zeit das erfolgreichste Tiktok-Konto. Doch nun wurde die 18-jährige US-Amerikanerin abgelöst – von Khaby Lame, einem aus dem Senegal stammenden und in Italien lebenden Webvideoproduzenten.

Auf der Videoplattform Tiktok gibt es eine neue Nummer eins: Der aus dem Senegal stammende Komiker und Webvideoproduzent Khaby Lame hat es in der Liste der beliebtesten Accounts mit mehr als 143 Millionen Followern an die Spitze geschafft. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überholte er die bisherige Spitzenreiterin Charli D‘Amelio.

