Vier Regenzeiten in Folge sind am Horn von Afrika ausgefallen. Dann explodierten in Folge des Krieges in der Ukraine die Preise für Lebensmittel. Jetzt warnen die UN vor einer Hungersnot in Somalia, mehr als 200.000 Menschen könnten sterben. Eine stern-Reporterin war vor Ort.

Lesen Sie HIER die erschütternde stern-Reportage.