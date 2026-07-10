AFRIKA-Tagespressespiegel vom 10.Juli 2026

Senegal: Verfassungsgericht erklärt Verfassungsreform für ungültig Das senegalesische Verfassungsgericht hat am Donnerstag die von der Nationalversammlung am 29. Juni verabschiedete Verfassungsreform für verfassungswidrig erklärt. Nach Ansicht der Richter verstieß das Verfahren zur Verfassungsänderung unter anderem gegen die Artikel 83 und 102 der Verfassung.

Präsident Bassirou Diomaye Faye hatte das Verfassungsgericht am Montag angerufen, weil er der Auffassung war, dass bei der Änderung der Verfassung die vorgeschriebenen Verfahren nicht eingehalten worden seien. Der von den Abgeordneten verabschiedete Text sah unter anderem vor, dass der Präsident künftig keine politische Partei oder Parteienkoalition mehr führen darf. (Quelle: Africanews)

Mosambik: Russland bietet Hilfe im Kampf gegen Dschihadisten an Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Besuch in Maputo erklärt, dass Moskau bereit sei, Mosambik im Kampf gegen die dschihadistischen Gruppen im Norden des Landes zu unterstützen. Die Region Cabo Delgado gilt als strategisch wichtig, da sich dort mehrere internationale Erdgasprojekte befinden. Bei einem Treffen mit Präsident Daniel Chapo bekräftigte Lawrow die Bereitschaft Russlands, Mosambik im Kampf gegen die terroristische Bedrohung zu unterstützen. Nach Angaben des Präsidialamts erklärte sich Moskau bereit, auf entsprechende Hilfsgesuche der Regierung in Maputo einzugehen. (Quelle: Africa Radio)

Uganda: Gericht weist Klage von Kizza Besigye ab – Prozess weiterhin für den 13. Juli geplant Das Oberste Gericht Ugandas hat den Antrag des Oppositionspolitikers Kizza Besigye zurückgewiesen. Er hatte geltend gemacht, dass seine Grundrechte durch seine Festnahme in Kenia und seine anschließende Überstellung nach Uganda verletzt worden seien, und die Einstellung des gegen ihn laufenden Verfahrens gefordert. Besigyes Anwälte argumentierten, die mutmaßliche Entführung in Kenia, die erzwungene Überstellung nach Uganda sowie Verstöße gegen das Recht auf ein faires Verfahren hätten zur Einstellung des Verfahrens führen müssen. Mit der Entscheidung des Gerichts bleibt der Prozess wegen Hochverrats, der für den 13. Juli angesetzt ist, bestehen. (Quelle: RFI)

DR Kongo: Oppositionsbündnis C64 zu politischem Dialog bereit – unter Bedingungen Einen Tag nach ihrem Treffen mit dem burundischen Präsidenten Évariste Ndayishimiye hat die Koalition Artikel 64 zur Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung (C64) über ihre Gespräche in Bujumbura informiert. Nachdem der Koalition vorgeworfen worden war, sich dem Lager von Präsident Félix Tshisekedi anzunähern, betonten Martin Fayulu und seine Mitstreiter, dass die Initiative für das Treffen vom burundischen Präsidenten ausgegangen sei, der derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat. Grundsätzlich unterstütze die C64 den Vorschlag, einen politischen Dialog zur Stärkung des nationalen Zusammenhalts zu führen, knüpfe ihre Teilnahme jedoch an bestimmte Bedingungen. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Nigeria: Tinubu ordnet Ermittlungen gegen angebliche Präsidialbehörde an Nigerias Präsident Bola Tinubu hat die Unabhängige Kommission zur Korruptionsbekämpfung (ICPC) angewiesen, die Aktivitäten des angeblichen Präsidialrats zur Förderung ausländischer Investitionen (PFIPC) zu untersuchen.

Nach Angaben seines Sonderberaters für Information und Strategie, Bayo Onanuga, stellte sich heraus, dass dieses Gremium weder von der Präsidentschaft noch von der Regierung offiziell geschaffen worden war und somit keine rechtliche Grundlage besitzt. Tinubu setzte der ICPC eine Frist von 30 Tagen, um die Ermittlungen abzuschließen und einen umfassenden Bericht vorzulegen. (Quelle: Apanews)

Gabun–Madagaskar: Gabuns Übergang dient Afrikanischer Union und UNO als Vorbild Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema hat eine gemeinsame Delegation der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen empfangen, die sich über die Erfahrungen Gabuns beim politischen Übergang und der institutionellen Neuordnung informieren wollte. Die Delegation unter der Leitung von Mohamed Idrissa Farah und Parfait Onanga-Anyanga führte Gespräche über die Lehren aus dem gabunischen Übergangsprozess. Die Erkenntnisse sollen den von Präsident Michaël Randrianirina geführten politischen Prozess in Madagaskar begleiten. (Quelle: GabonMediaTime)

Guinea: Zwei Jahre nach dem Verschwinden von Oumar Sylla und Mamadou Billo Bah wächst der Druck auf die Behörden Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Verschwinden der Menschenrechtsverteidiger Oumar Sylla, bekannt als „Foniké Menguè“, und Mamadou Billo Bah fordern mehrere Organisationen weiterhin Aufklärung und Gerechtigkeit. Die beiden Aktivisten wurden in der Nacht zum 9. Juli 2024 in Conakry von bewaffneten Männern verschleppt, die nach Aussagen zahlreicher Zeugen den guineischen Sicherheitskräften angehörten. Bis heute gibt es keine glaubwürdigen Informationen über ihren Verbleib oder ihren Aufenthaltsort. (Quelle: Human Rights Watch)

Côte d’Ivoire: Weltbank stellt 875 Millionen US-Dollar für Beschäftigung, Energie und öffentliche Dienstleistungen bereit Die Elfenbeinküste und die Weltbank haben in Abidjan fünf Finanzierungsabkommen im Gesamtwert von 875 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Die Mittel sollen Programme in den Bereichen Jugendbeschäftigung, berufliche Bildung, öffentliche Dienstleistungen, öffentliche Finanzen und Energie finanzieren. Die Vereinbarungen wurden von Wirtschafts- und Finanzminister Adama Coulibaly sowie Marie-Chantal Uwanyiligira, Direktorin der Weltbank für Côte d’Ivoire, Benin, Guinea und Togo, unterzeichnet.Die Unterzeichnung fand am Rande der Beratungen über die Finanzierung des Nationalen Entwicklungsplans (PND) 2026–2030 statt. Der größte Einzelbetrag in Höhe von 400 Millionen US-Dollar ist als Budgethilfe vorgesehen und soll Reformen zur Verbesserung des Investitionsklimas, zur Förderung des Privatsektors und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützen. (Quelle: LSI Africa)