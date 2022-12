Betrug: Fußballer aus Gabun in Moldawien „gefangen“?

Mehrere Profifußballer, die nun auf finanzielle Unterstützung ihrer Familien warten müssen, um in ihr Land zurückkehren zu können, sollen derzeit in Moldawien festsitzen. Sie sind Opfer eines mutmaßlichen Betrugs durch türkische Agenten, die einige von ihnen nun verschiedener Verbrechen beschuldigen, darunter auch des versuchten Mordes an ihren Mannschaftskameraden.

„C’est chaud pour nos footballeurs en Moldavie!“ („Es ist heiß für unsere Fußballer in Moldawien!“) titelt die gabunische Tageszeitung Union am Donnerstag, den 8. Dezember und berichtet, dass mehrere Profis, darunter zwei Nationalspieler, Dalian Toung Allogho und Nathanaël Bongo Mbourou, von der in der Türkei ansässigen Agentur Pelican missbraucht wurden. Auch weitere Landsleute können ohne die finanzielle Unterstützung ihrer Familien nicht mehr nach Gabun zurückkehren.

Während Toung Allogho und Junior Effaghe Moldawien in Richtung Türkei verlassen konnten, wo sie derzeit auf einen hypothetischen Vertrag hoffen sollen, scheint die Situation für die anderen kritisch zu sein, insbesondere für Nathanaël Bongo Mbourou, den der Chef der türkischen Agentur beschuldigt, versucht zu haben, einen seiner Teamkollegen von Dinamo-Auto (moldawische D1) mit einem Dolch zu töten. „Rasul Allahverdiyev, Leiter der Pelikan-Agentur, benutzte ein Dokument, um mich zum Schweigen zu bringen, da er wusste, dass die FIFA und der Verband (…) zur Inspektion (Gehalt und Behandlung von Spielern) anreisen würden. Schlimmer noch, er bot mir an, mich zu bezahlen, obwohl er genau weiß, dass mehrere andere Spieler seit mehreren Monaten ohne Gehalt sind. Als ich mich weigerte, mit ihm zu kooperieren, erfand er eine Geschichte, um mich zu verunglimpfen“, verteidigt sich der Betroffene, der alles abstreitet.

Die Fußballer versichern, dass sie fünf Monate, nachdem sie „brillante Verträge“ unterzeichnet und erhebliche Geldsummen an die Agentur in der Türkei gezahlt hatten, seit ihrer Ankunft in Tiraspol nie ihr Gehalt erhalten haben. Laut einer von der Tageszeitung zitierten Quelle warten diese Profis „auf Tickets von der Familie in der Heimat, da sie von der Vereinsführung im Stich gelassen wurden“. Es bleibt zu hoffen, dass die FIFA-Delegation, die angeblich vor kurzem eine Untersuchung der Gehaltssituation der Spieler des Vereins veranlasst hat, Licht in die Angelegenheit bringen wird. (Quelle: gabonreview)