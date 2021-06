Die Hoffnung auf Chancen und auf eine bessere Zukunft – für die meisten Kinder und Jugendlichen im ostafrikanischen Land Burundi bleibt diese Hoffnung bloß ein Traum. Der Kölner Verein Burundikids e.V. will jungen Menschen in Burundi die Chance ermöglichen, aus ihrem Leben das zu machen, was sie sich erträumen. Seit 18 Jahren unterstützt Burundikids e.V. Kinder und Jugendliche in Burundi. Das ostafrikanische Land ist weiterhin eines der ärmsten Länder der Welt. Mangelernährung, Gewalt, sowie vielerorts nicht vorhandene Bildungschancen, bestimmen den Alltag vieler Menschen.

BURUNDI KIDS-Gründerin Martina Wziontek bekommt für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Die Verleihung findet am 30. Juni 2021 um 12.30 Uhr im Historischen Rathaus der Stadt Köln statt. Verliehen wird das Bundesverdienstkreuz durch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

„Über die Auszeichnung freue ich mich sehr. Ich empfinde diese Auszeichnung als Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit, stellvertretend für das ganze Team von BURUNDI KIDS. In den 18 Jahren BURUNDI KIDS und zahlreichen Reisen nach Burundi haben mich viele persönliche Schicksale der Menschen im Land bewegt. Mich erfreut der Tatendrang der burundischen Jugend und deren Streben nach einer besseren Zukunft – nach Chancen für ihre persönlichen Lebenswege und für die burundische Gesellschaft. Wir als BURUNDI KIDS unterstützen die Umsetzung von Perspektiven mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir sind immer wieder begeistert von den zahlreichen positiven Entwicklungen in Burundi, zu denen wir in Teilen beitragen konnten.“ (Martina Wziontek, Gründerin und Vorstand von Burundikids e.V.)

