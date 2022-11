Industrielle Entwicklung in Afrika: 37 Länder verzeichnen Fortschritte

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)und ihre Partner haben am 24. November 2022 am Rande des Gipfels der Afrikanischen Union über Industrialisierung und wirtschaftliche Diversifizierung ihren Bericht über den African Industrialization Index (IIA) veröffentlicht. Dieser bewertet den Industrialisierungsgrad der Länder anhand von drei Bereichen: Leistung des verarbeitenden Gewerbes, direkte Determinanten (Kapital- und Arbeitskräfteausstattung) und indirekte Determinanten (günstige Umweltbedingungen).

In 37 Ländern hat sich der Industrialisierungsgrad in den letzten zehn Jahren erhöht. Der Bericht hebt Südafrika auf den ersten Platz des Index, das damit seine sehr hohe Platzierung über den gesamten Zeitraum 2010-2021 beibehält. Marokko belegt im Jahr 2022 den zweiten Platz. Ägypten, Tunesien, Mauritius und Eswatini vervollständigen die Top 6 in diesem Zeitraum.

Im gleichen Zeitraum sind Dschibuti, Benin, Mosambik, Senegal, Äthiopien, Guinea, Ruanda, Tansania, Ghana und Uganda jeweils um fünf oder mehr Plätze in der Rangliste aufgestiegen. In der Rangliste der Länder nach Zonen fiel Nordafrika positiv auf. Es bleibt die afrikanische Region, die bei der industriellen Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist, gefolgt vom südlichen Afrika, Zentralafrika, Westafrika und Ostafrika.

„Die leistungsstärksten Länder sind nicht unbedingt die Länder mit der größten Wirtschaft, sondern diejenigen, die die höchste verarbeitende Wertschöpfung pro Kopf erzielen, mit einem hohen Anteil an verarbeiteten Produkten, die für den Export bestimmt sind“, heißt es in dem Dokument.

Obwohl Afrika im Zeitraum 2010-2022 ermutigende Fortschritte bei der Industrialisierung gemacht hat, haben die Covid-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine die Bemühungen gebremst und Lücken in den Produktionssystemen aufgezeigt, wie Abdu Mukhtar, Direktor für Industrie- und Handelsentwicklung bei der AfDB, feststellte. Seiner Meinung nach „hat der Kontinent eine einmalige Gelegenheit, diese Abhängigkeit zu beheben, indem er seine Integration weiter stärkt und seine eigenen aufstrebenden Märkte erobert“. (Quelle: Lefaso.net; Bild: wikilmages/pixabay)