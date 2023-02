Kuriosum des Tages/ingenieur.de: Eisberge für Afrika – Wahnsinnsplan oder reiner Wahnsinn?

Jedes Jahr brechen etwa 100.000 Eisberge in der Arktis oder Antarktis ab. Die Berge samt dem darin enthaltenen Süßwasser würden einige Unternehmen gerne in die trockenen Regionen auf der Welt schippern, um dort den Durst zu stillen.

In der renommierten Wissenschaftszeitschrift nature.com wurde vor einigen Tagen ein Aufsatz mit einer bizarren Idee veröffentlicht: Es geht um den Transport von Eisbergen aus der Antarktis in dürregeplagte Regionen Afrikas, um dort den Durst nach Wasser zu stillen. Von vielen aus der Wissenschaft wird dieser Plan abgelehnt, andere sehen darin jedoch eine große Chance. Was ist es nun? Wahnsinnsplan oder reiner Wahnsinn? Wir haben etwas genauer hingeschaut und festgestellt, dass diese Idee gar nicht so neu ist. Auch ein Berliner Start-up lebt den Traum, die Dürre mit Eisbergen zu bekämpfen.

