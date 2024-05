Lesetipp/NDR: Deutschland braucht Fachkräfte – aber Pflegeassistent und angehender Arzt aus Marokko soll(te) abgeschoben werden!

Abdelhamid El Khadiri mit Dr. Jan Wolff, Geschäftsführer Krankenhaus Marienstift Braunschweig. ©Evang. Stiftung Neuerkerode

Ein Pflegeassistent aus Marokko sollte in seine Heimat abgeschoben werden, obwohl er im Ausland einen Studienabschluss als Mediziner hat. Nun darf er vorerst doch weiter im Braunschweiger Marienstift arbeiten.

Abdelhamid El Khadiri hatte am Montag einen Antrag an die Härtefallkommission des Niedersächsischen Innenministeriums gestellt, um in Braunschweig bleiben zu dürfen. Darin hat der 25-Jährige erklärt, warum ihm ein Leben in Deutschland wichtig sei und welchen Beitrag er für die Gesellschaft leiste. Seit Dienstag ist klar, dass er vorerst geduldet ist und auch weiter im Braunschweiger Marienstift arbeiten darf. Das teilten die Evangelische Stiftung Neuerkerode als Träger des Krankenhauses, die Stadt Braunschweig und die Agentur für Arbeit gemeinsam mit. El Khadiri ist nun so lange vor einer Abschiebung geschützt, bis die Härtefallkommission über den Antrag entschieden hat.

