Madagaskar: Forscher schlägt vor, Heuschrecken wie das Volk der Bara als „eine Pflanze“ und nicht als Plage zu behandeln

Wenn man die Bräuche und Überzeugungen der verschiedenen madagassischen Völker besser erforscht, kann man im Bereich des Umweltschutzes und des Katastrophenmanagements besser handeln. Dies ist die Prämisse des madagassischen Anthropologen Tsiory Randriamanantena, der kürzlich die Beziehung zwischen der ethnischen Gruppe der Bara, einer Bevölkerung im südlichen Zentralmadagaskar, und der Heuschrecke untersucht hat, berichtet RFI.

Sind die Umweltinitiativen auf der Insel mit den lokalen Gegebenheiten vereinbar? Nicht alle, antwortet Tsiory Randriamanantena, der die letzten acht Monate in eingeschlossenen Gebieten des Bara-Volkes verbracht hat. Diese halbnomadischen Hirten haben eine ganz besondere Beziehung zur Natur und insbesondere zur Heuschrecke.

„Sie betrachten dieses Wesen nicht als Tier, sondern behandeln es eher wie eine Pflanze. Und übrigens bringen sie dieses Insekt mit Geistern in Verbindung, die man Helo nennt, das sind Geister des Lebens und der Natur, an die sie glauben. Bei dieser Bevölkerung gibt es die Kategorisierung Tier versus Pflanze oder Mineral versus Organik nicht“.

Diese Einteilung der Lebewesen unterscheidet sich also von der üblicherweise verwendeten, ebenso wie die Art und Weise, wie die Bara die Welt sehen und denken. „Was wir daraus lernen können, ist, dass beispielsweise Heuschreckeninvasionen nicht unbedingt als Unheil angesehen werden. Im Gegenteil. Es herrscht Freude im Dorf, wenn es eine Invasion gibt, weil man genügend Heuschreckenvorräte anhäuft, um die Hungerperiode überstehen zu können. Also sind sie ziemlich fröhlich und zufrieden, wenn die ersten Heuschreckenwolken in der Ferne auftauchen.“

„Das Einsammeln all dieser Heuschrecken gleicht die Ernteverluste aus“.

Die Anthropologin fährt fort. „Diese kulturellen Unterschiede und Überzeugungen besser zu verstehen, ist extrem wichtig; es ermöglicht uns, differenzierte Standpunkte einzunehmen und die zu ergreifenden Initiativen besser zu identifizieren. Denn wenn man diese Heuschreckeninvasionen in Madagaskar als Plage bezeichnet, muss man sich daran erinnern, dass bei den Bara die Heuschrecken zwar auch die Kulturen verwüsten, aber der Nutzen, den sie aus dem Einsammeln all dieser Heuschrecken ziehen, gleicht zumindest psychologisch die Ernteverluste aus.“

Diese Beobachtungen stellen das Ausbringen von Pestiziden in Frage, das häufig als Teil von Strategien zur Bekämpfung von Heuschrecken empfohlen wird.