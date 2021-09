Mali: Übergangspräsident Goïta kündigt die Eröffnung einer Militärausbildungsstätte an

Anlässlich des Unabhängigkeitstages Malis am gestrigen Mittwoch, 22. September 2021, kündigte der Präsident der Übergangsregierung, Oberst Assimi Goïta, in seiner Ansprache an die Nation die baldige Eröffnung einer „Kriegsschule“ (so heißt es im Original) an. So rechtfertigte er das Projekt: „Der starke politische Wille der Übergangsbehörden zielt darauf ab, die Autonomie Malis bei der Ausbildung von hochrangigen Offizieren in der Befehlskette zu gewährleisten“, erklärte er.

Er fügte hinzu, dass diese Schule den Verteidigungs- und Sicherheitskräften ein wirksames Instrument zur Reflexion, Forschung und Analyse strategischer Fragen an die Hand geben wird. „Ein Fachwissen, das für die Bewältigung der Herausforderungen und Fragen im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung von Operationen unerlässlich ist“, sagte er.

Diese Ankündigung bestätigt eine Entscheidung des Ministerrats vom 25. August 2021. Im Protokoll heißt es: „Die Gründung dieser Schule ist Teil der Reformen der malischen Streitkräfte, um die Ausbildung von Offizieren zu vervollständigen und unserer nationalen Verteidigung einen Rahmen für Reflexion, Forschung und Analyse strategischer Fragen zu geben.“

Seit 2011 ist Mali mit gewalttätigem Extremismus und Terrorismus konfrontiert. Das Gerücht über eine Verhandlung mit der russischen Sicherheitsfirma „Wagner“ hat viele Reaktionen zur Folge gehabt. Frankreich, das seit 2013 in dem sahelischen Land präsent ist, hält diesen Ansatz für „unvereinbar“ mit seiner militärischen Zusammenarbeit. Bislang haben die malischen Behörden noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass sie mit Wagner kooperieren wollen. (Quelle : lefaso.net)