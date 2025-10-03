Marokko: Forderung nach Rücktritt der Regierung nach einem weiteren Tag der Mobilisierung

Symbolbild

In Marokko hat die Bewegung GenZ 212 nach den gewaltsamen Ausschreitungen vom Mittwochabend, bei denen drei Demonstranten von Gendarmen erschossen wurden, zu neuen Kundgebungen aufgerufen. Sie betonte dabei, „jede Form von Vandalismus oder Aufruhr“ abzulehnen. Bereits zum sechsten Tag in Folge kam es am Donnerstag, dem 2. Oktober, zu Demonstrationen, in denen Reformen des öffentlichen Gesundheitssystems und des Bildungssektors gefordert wurden. Die meisten dieser Aktionen verliefen ruhig, berichtet RFI.

In diesem Fall wurde der Aufruf zur Gewaltlosigkeit befolgt. Die Proteste waren stärker organisiert, um Ausschreitungen zu verhindern. Das Kollektiv hatte dazu aufgerufen, sich in mehreren Großstädten zu Sitzblockaden statt Märschen zu versammeln und die Dauer der Kundgebungen auf die Zeit zwischen 17 und 20 Uhr zu begrenzen.

Der Donnerstag begann mit den ersten öffentlichen Stellungnahmen von Premierminister Aziz Akhannouch seit Beginn der Proteste. Er erklärte, er habe die „unglücklichen Entwicklungen der letzten beiden Tage“ aufmerksam verfolgt. Seine Regierung habe „auf die Forderungen der Jugend reagiert“ und sei „zu einem Dialog bereit“.

Doch das Kollektiv GenZ 212, das erst kürzlich gegründet wurde, forderte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Rücktritt der Regierung. In einer Erklärung an König Mohammed VI. hieß es: „Wir verlangen die Auflösung der aktuellen Regierung wegen ihres Scheiterns, die verfassungsmäßigen Rechte der Marokkaner zu schützen und auf ihre sozialen Forderungen zu antworten.“ Zudem rief GenZ 212 zur Einleitung eines „fairen juristischen Prozesses“ auf, um Verantwortliche für Korruption strafrechtlich zu verfolgen.

Bessere Gesundheitsversorgung und Bildung

„Das ist eine sterile Botschaft, die zu nichts führt. Man versteht nichts, es gibt keine Taten. Es herrscht ein Notstand. Wir brauchen konkrete Antworten, Reformen, eine politische und administrative Regierungsführung, die sich in der Mehrheit auf den Menschen und die öffentlichen Dienste bezieht“, erklärte ein Demonstrant in Rabat.

Das Königreich, das 2030 gemeinsam mit Spanien und Portugal die Fußballweltmeisterschaft austragen wird, hat große Infrastrukturprojekte gestartet: Bau neuer Stadien, Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes, Modernisierung mehrerer Flughäfen. Doch die Jugend ruft: „Wir wollen Krankenhäuser, nicht nur Stadien.“ Dieser Slogan begleitet die Bewegung seit ihrem Beginn. Zwar wurden bereits einige Reformen im Gesundheitswesen eingeleitet, doch diese „blieben unzureichend“, räumte Gesundheitsminister Amine Tehraoui am Mittwoch vor dem Parlament ein.

Demonstranten in Rabat unter strenger Beobachtung

In Rabat standen die etwa hundert Demonstranten unter strenger Beobachtung: Über ihnen kreiste eine Drohne, die Sicherheitskräfte waren massiv präsent, sogar ein Wasserwerfer war bereitgestellt. „Heute ist sehr positiv, dass die Ordnungskräfte die Demonstrationen zulassen. Es gab keinerlei Zusammenstöße“, sagte ein Demonstrant dem Korrespondenten von RFI.

Am Ende der Kundgebung wurden die Ordnungskräfte in Rabat von den Protestierenden sogar applaudiert. In Casablanca forderten die Demonstranten hingegen in ihren Slogans ein direktes Eingreifen des Königs.

Die Kundgebungen endeten friedlich – ein starker Kontrast zu den Bildern der Gewalt am Vortag. In Khouribga, im Zentrum des Landes, überreichten Demonstranten den lokalen Behörden sogar Blumensträuße.

Tödliche Gewalt am Mittwoch

Erstmals hatten die Behörden am Mittwoch Versammlungen des Kollektivs erlaubt, die Hunderte Jugendliche in Casablanca, Tanger und Tétouan zusammenbrachten. Doch kurz darauf kam es zu Ausschreitungen, insbesondere in Salé, der Schwesterstadt von Rabat, wo vermummte Personen zwei Polizeifahrzeuge und eine Bankfiliale in Brand setzten.

Nach Angaben des Innenministeriums führten diese Gewaltausbrüche, an denen viele Minderjährige beteiligt waren, zu über 350 Verletzten, überwiegend bei den Ordnungskräften. Zudem entstanden Sachschäden an Fahrzeugen von Behörden und Privatpersonen sowie an Verwaltungs-, Handels- und Gesundheitseinrichtungen.

Bereits am Dienstag hatten verbotene Demonstrationen in Oujda und Inzegane erste Zusammenstöße mit der Polizei ausgelöst. Dabei wurden rund 300 Menschen verletzt, mehr als 400 festgenommen. Das Kollektiv GenZ 212 forderte daraufhin die Freilassung aller Personen, die im Zusammenhang mit friedlichen Demonstrationen festgenommen wurden.