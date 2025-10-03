Lesetipp/BZ: Eklat am Berliner Hauptbahnhof – AfD-Politiker beleidigt Afrikaner rassistisch – und hat es dann plötzlich eilig

Es passierte direkt neben zwei Bundespolizisten! Als die Beamten im Berliner Hauptbahnhof einen sehbehinderten Mann (57) aus Sierra Leone kontrollierten, soll der AfD-Bundestagsabgeordnete Erhard Brucker (52) ihn im Gedränge beleidigt haben: „Geh aus dem Weg, du Scheiß-Bimbo!“
So meldeten es die beiden Bundespolizisten. Der Vorfall soll sich ihnen zufolge am vergangenen Freitag im Bereich der DB-Lounge abgespielt haben. Die Beamten hatten im Zuge ihrer Kontrolle noch Nachfragen, wollten den Mann aus Sierra Leone mit auf die Dienststelle nehmen. Dann sollen die beleidigenden Worte gefallen sein.
Lesen Sie HIER weiter.