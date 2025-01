Marokko: Spektakuläre Festnahme einer mit Daech verbundenen Terrorgruppe

Bild: Pixabay

Dem Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) gelang es in den frühen Stunden des Sonntags, 26. Januar, dank präziser Informationen der Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), einen unmittelbar bevorstehenden Terrorplan zu vereiteln, der sich in der Vorbereitungsphase befand und Sprengstoffoperationen beinhaltete.

Die Einsätze wurden von den Spezialeinheiten der DGST in Zusammenarbeit mit dem BCIJ und mit Unterstützung der Luftwaffe und der Justizeinheiten der Königlichen Gendarmerie durchgeführt.

Dies führte zur Festnahme von vier extremistischen Personen, darunter drei Brüder im Alter von 26, 29, 31 und 35 Jahren, die der Terrororganisation Daech angehörten. Die Verdächtigen operierten in der Region Had Soualem in der Provinz Berrechid, die in der Region Casablanca-Settat liegt.

Die Sicherheitsoperation wurde an zwei verschiedenen Orten durchgeführt, die sich in der Siedlung Al Omrane und im Gebiet Oulad Jami in Had Soualem befanden. An der Operation waren Experten für Sprengstofferkennung, eine spezialisierte Hundestaffel sowie ein Hubschrauber der Königlichen Gendarmerie mit Scharfschützen der DGST beteiligt.

Bei den Hausdurchsuchungen entdeckten die Beamten :

– Hieb- und Stichwaffen in verschiedenen Größen.

– Flaschen mit chemischen Pulvern und Flüssigkeiten, die mutmaßlich zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden.

– Große Mengen an chemischen Düngemitteln, Schwefel, Kohlenstaub und anderen gefährlichen Substanzen.

– Ausrüstungsgegenstände wie elektrische Drähte, Schweißwerkzeuge und Klebebänder, die für die Herstellung von Sprengkörpern bestimmt sind.

Diese Gegenstände wurden den Experten der Kriminalpolizei zur weiteren Analyse übergeben.

Die Ermittlungen begannen nach der Entdeckung eines Videos, in dem die Verdächtigen ihre Loyalität zu Daech und ihre Absicht, Terroranschläge zu verüben, bekannt gaben. Die Ermittlungen brachten mehrere beunruhigende Fakten ans Licht:

– An einem einzigen Tag hatten die Verdächtigen in vier Geschäften in Had Soualem chemische Materialien gekauft.

– Zwei der festgenommenen Brüder hatten fotografische und Videoaufklärungen von potenziellen Zielen durchgeführt.

– Diese Vorbereitungen zielten darauf ab, vor einem möglichen Beitritt zu den Daech-Lagern in der Sahelzone zerstörerische Anschläge durchzuführen.

Die Verdächtigen wurden unter der Aufsicht der auf Terrorismusfälle spezialisierten Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen, die vom BCIJ geleitet werden, zielen darauf ab, alle Verbindungen dieser Zelle zu terroristischen Netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene festzustellen und alle beteiligten Personen festzunehmen. (PM Marokko Zeitung)