Meinung zum Russland-Afrika-Gipfel: Die wichtigsten Lektionen, die man daraus lernen sollte

Die letzte Woche war zweifellos ereignisreich: der Staatsstreich in Niger, die Verhaftung des senegalesischen Oppositionspolitikers Ousmane Sonko und der Russland-Afrika-Gipfel, bei dem der Präsident der Übergangsregierung von Burkina Faso, Hauptmann Ibrahim Traoré, und der senegalesische Präsident Malick Sall aneinandergerieten. Letzteres ist in vielerlei Hinsicht interessant und verdient es, näher betrachtet zu werden.

Der Gipfel, bei dem 49 afrikanische Delegationen, darunter 17 Staatschefs, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin versammelt waren, endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, in der eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Nahrungsmittelversorgung, Energie und Entwicklungshilfe im Mittelpunkt stand. Außerdem wurde die Schaffung einer „gerechteren, ausgewogeneren und nachhaltigeren multipolaren Welt, die sich entschieden gegen jede Form der internationalen Konfrontation auf dem afrikanischen Kontinent wendet“, angekündigt.

Darüber hinaus versprach Moskau, den afrikanischen Ländern dabei zu helfen, „Wiedergutmachung für die wirtschaftlichen und humanitären Schäden zu erlangen, die durch die Kolonialpolitik verursacht wurden, einschließlich der Rückgabe geraubter Kulturgüter“.

Andere, nicht weniger wichtige Themen wie Währungen wurden ebenfalls angesprochen. Nicht unerwähnt bleiben darf das Versprechen, sechs afrikanischen Ländern kostenlos Getreide zu liefern, zu einem Zeitpunkt, an dem Moskaus Rückzug aus dem Agrarexportabkommen mit der Ukraine der ganzen Welt den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Der Russland-Afrika-Gipfel soll nunmehr alle drei Jahre stattfinden.

Am Ende des Gipfels glänzten Staatschefs wie Macky Sall, Umaru Sissoco Embalo, Denis Sassou Nguesso oder der Kommissionschef der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, beim traditionellen Familienfoto durch ihre Abwesenheit.

Während das Treffen den afrikanischen Ländern die Gelegenheit bot, ihren brennenden Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit Moskau in vielen Bereichen zum Ausdruck zu bringen, gab es auch einen „Kampf“ zwischen Hauptmann Ibrahim Traoré aus Burkina Faso und Präsident Macky Sall aus dem Senegal zu sehen.

Bei einem Rundtischgespräch mit allen Partnern ging der Präsident der Übergangsregierung von Faso nämlich nicht zimperlich vor. In einer gewagten Position und in einer Haltung „à la Sankara“ brachte Ibrahim Traoré seine tiefen Überzeugungen zum Ausdruck und stellte die Beziehung Afrikas zu den Großmächten quasi in Frage.

Ausgewählte Zitate:

„…Die Fragen, die sich unsere Generationen stellen, sind folgende: Es geht darum zu verstehen, wie es sein kann, dass Afrika bei so viel Reichtum auf unserem Boden der ärmste Kontinent ist. Und wie kommt es, dass unsere Staatschefs bettelnd durch die Welt reisen? Wir afrikanischen Staatschefs müssen aufhören, uns wie Marionetten zu verhalten, die jedes Mal tanzen, wenn die Imperialisten die Fäden ziehen…“.

Heftige Fragen und ein echter Pflasterstein, der in den Teich der afrikanischen Staatschefs geworfen wurde.

Es dauerte nicht lange, bis der senegalesische Präsident Macky Sall, der sich sicherlich in die Nesseln gesetzt hatte, auf die „Überheblichkeit“ des jungen burkinischen Kapitäns antwortete. Er erklärte daraufhin:

„…Um unserem jungen Bruder, unserem Jüngsten, zu antworten: Die Staatschefs sind nicht hierhergekommen, um zu betteln. Wir gehen nicht woanders hin, um die Hand zu reichen. Wir arbeiten für eine Partnerschaft mit gleicher Würde zwischen den Völkern. Es ist die gleiche Rede, die wir in Dakar, hier in St. Petersburg oder in Washington halten. Und dieser Kampf ist generationenübergreifend …“.

Dieser Schlagabtausch zwischen zwei Generationen von Staatschefs weckt immer noch viel Leidenschaft und gibt Anlass zu zahlreichen Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

Für die einen ist Ibrahim Traoré naiv und macht sich viele Illusionen, da Russland trotz seines guten Willens nicht über die Mittel verfügt, um bei der Entwicklungshilfe für Afrika mit dem Westen gleichzuziehen. Darüber hinaus kann Hauptmann Traoré nicht die imperialistische Praxis des Westens anprangern, um sich mit gefesselten Händen und Füßen in die Arme Russlands zu werfen. Er kann nicht den Wunsch haben, einen „Herrn“, der ihn unterdrückt, für einen anderen zu verlassen, der ihn nicht weniger unterdrücken wird; oder eine Unterwerfung unter Frankreich für eine Unterwerfung unter Russland zu verlassen und von Freiheit zu sprechen.

Für die anderen hat die Entwicklungshilfe für Afrika, die Erpressungswaffe des Westens, keineswegs dazu geführt, dass die afrikanischen Länder den Kopf aus dem Wasser ziehen. Beispielsweise haben Jahrhunderte der Erforschung, Eroberung, Kolonialisierung, Entkolonialisierung und Zusammenarbeit mit Frankreich keinem Land der frankophonen Sphäre ermöglicht, heute zu den stärksten Volkswirtschaften Afrikas zu gehören. Damit ist alles gesagt!

Aber kann man es Hauptmann Ibrahim Traoré objektiv verübeln, wenn er von Marionetten und Strippenziehern in den Beziehungen zwischen afrikanischen und westlichen Staatschefs spricht? Ganz gewiss nicht.

Wir erinnern uns, dass zu Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine ukrainische Häfen blockiert wurden, wodurch der Export von ukrainischem Weizen verhindert wurde. Die UNO schlug Alarm wegen einer drohenden Hungersnot, die die Welt und insbesondere Afrika bedrohen würde. Die westliche Presse gab die Nachricht mit zahlreichen Ausgaben über die Hungersnot, die im Begriff war, die armen Afrikaner auszurotten, reichlich weiter!

Ohne Zeit zu verlieren, nahm Macky Sall, damals amtierender Präsident der Afrikanischen Union (AU), seinen Pilgerstab in die Hand und reiste nach Moskau, um beim russischen Präsidenten für die Aufhebung der Blockade zu plädieren und so ganz Afrika vor dem Hungertod zu bewahren. Präsident Putin kam der Bitte nach.

Doch so paradox es auch klingen mag: Die ersten Schiffe, die mit Weizen beladen die ukrainischen Häfen verließen, und all die anderen, die noch folgen sollten, nahmen nicht Kurs auf afrikanische Häfen, um den armen, hungernden Afrikanern zu Hilfe zu eilen. Letztendlich erreichten nur knapp 3 % des aus der Ukraine abgefahrenen Weizens Afrika.

Wie man sieht, war die Hungersnot, die Afrika zu dezimieren drohte und die vom Westen herbeigeredet wurde, nur ein Vorwand, um Lösungen für ihre eigenen Probleme zu finden – Probleme, die sie selbst geschaffen haben. Und Macky Sall wurde für diesen Zweck benutzt.

Tanzte er nicht wie eine Marionette, als der Westen die Fäden zog? Hat Ibrahim Traoré nicht Recht, wenn er ein solches Verhalten anprangert?

So läuft es in Afrika.

Aber es kommt der Tag, an dem die Spreu vom Weizen getrennt wird. (Quelle:afriquesur7)