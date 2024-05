DAS-Afrika-Pressespiegel KW 18/2024: Machtdemonstration

Deutscher Afrika-Preisträger Prof. Tulio de Oliveira (2022) zählt zu den 100 einflussreichsten Menschen im Bereich Globale Gesundheit: Das Time Magazine zählt den Bioinformatiker Professor Tulio de Oliveira aus Südafrika zu den 100 einflussreichsten Personen im Bereich globale Gesundheit und listet ihn in der neuen TIME100 Health-List 2024. Der gebürtige Brasilianer ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler der Genomik und leitete 2021 das multidisziplinäre Forschungsteam, das die Omikron-Variante des Coronavirus entdeckte, die sich rasch zur dominierenden Variante entwickelte.

Für seine wissenschaftlichen Leistungen und die erfolgreiche länderübergreifende Zusammenarbeit wurde Professor Tulio de Oliveira 2022 gemeinsam mit dem Virologen Sikhulile Moyo aus Botsuana mit dem Deutschen Afrika-Preis der Deutschen Afrika Stiftung ausgezeichnet. Zuvor entdeckten de Oliveira und sein Team im Jahr 2020 bereits die Beta-Variante von SARS-CoV-2. De Oliveira, der unter anderem als Direktor des Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) an der Universität Stellenbosch (Südafrika), als Direktor der KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) an der Universität KwaZulu-Natal (Südafrika) und als stellvertretender Direktor der Genomic Surveillance Unit am Wellcome Sanger Institute in Großbritannien tätig ist, ist es gelungen, Südafrika als neues Zentrum der Virusforschung zu etablieren und eine neue Generation von Genetikerinnen und Genetikern in Afrika auszubilden. Im vergangenen Jahr gründete er zudem das Climate Amplified Diseases and Epidemics Consortium (CLIMADE) – ein globales Konsortium mit dem Ziel, Krankheiten und Krankheitserreger, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, zu identifizieren.

Seine Nennung in der TIME100 Health-List 2024 unterstreiche die Bedeutung der Forschungszusammenarbeit bei der Bewältigung globaler gesundheitlicher Herausforderungen, so de Oliveira. Es ist bereits das zweite Mal, dass de Oliveira in einer TIME-Rangliste genannt wird. 2022 war er in die TIME100-List der einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen worden. Die TIME100 Health-List wurde in diesem Jahr neu eingeführt, um jährlich die 100 Personen zu würdigen, die jeweils den größten Einfluss auf die globale Gesundheit hatten.

UN-Friedensmission MONUSCO zieht Truppen aus Süd-Kivu ab: Am Mittwoch endete offiziell der Einsatz der UN-Friedensmission Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUSCO) in der Provinz Süd-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) …

EU setzt Visaregularien gegenüber Äthiopien aus: Der Rat der Europäischen Union (EU) teilte am Montag mit, dass mehrere Elemente des EU-Gesetzes, das die Erteilung von Visa an äthiopische Staatsangehörige regelt, vorübergehend ausgesetzt werden …

Und sonst? Am Mittwoch wurden im Manhyia Palace Museum in der ghanaischen Stadt Kumasi zum ersten Mal Kunstwerke aus dem Asante Königreich präsentiert …

HIER geht es direkt zum detaillierten wöchentlichen Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung zu weiteren afrikapolitisch relevanten Nachrichtenbeiträgen finden. (Deutsche Afrika Stiftung – DAS)