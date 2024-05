Spannungen zwischen DR Kongo und Ruanda: „Krieg ist möglich“ lt. Kongos Präsident

MAI 2024

München, 01.-20.05.2024: DokFest München mit vielen guten Filmen aus Afrika. 01. Mai bis 12. Mai 2024 an den Münchner Spielorten, 06. Mai bis 20. Mai 2024 @home. Mehr dazu HIER.

Solingen, 04.05.- 08.09.2024: Keine Freiheit ohne Pressefreiheit - Fotoausstellung von Reporter ohne Grenzen mit Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen, u.a. aus Ruanda und Ägypten. Ort: Zentrum für verfolgte Künste. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 19.05.2024, Museum Pankow: Wanderausstellung „Solidaritätsstation „Jacob Morenga“. Namibische Patient:innen im Klinikum Berlin-Buch“. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 19. 05. 2024: „Klangkunst-Ausstellung „Oscillations. Cape Town – Berlin“, Ort: Akademie der Künste, Hanseatenweg. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 20.05.2024: Ausstellung zu Migranten aus DDR-Bruderländern. Mit der Geschichte von Migranten aus verbündeten Staaten der DDR befasst sich die Ausstellung "Echos der Bruderländer". Aus Ländern wie Algerien, Angola, Chile, Guinea-Bissau, Kuba, Mosambik, Syrien oder Vietnam migrierten demnach zwischen 1949 und 1990 hunderttausende Menschen in die DDR. Ort: Haus der Kulturen der Welt. Mehr dazu HIER.

Rostock, bis 20.05.2024: Ausstellung „Rwandan Daughters“. In der Kunsthalle präsentiert die Ausstellung Portraits starker ruandischer Frauen; alle Überlebende des Genozids von 1994. Mehr dazu HIER.

JUNI 2024

Berlin, 28.-30.06.2024: African Book Festival - in diesem Jahr als Queer Edition. Mehr dazu HIER.

JULI 2024

Frankfurt, 20./21.07.2024: 1. Africa Diaspora Festival. Ort: Rebstockpark. Eintritt frei.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.