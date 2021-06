Message des Präsidenten von Burkina Faso: „Suche läuft, um die Täter der Solhan-Morde zu neutralisieren“

Dies ist eine Botschaft des Präsidenten von Faso, Oberster Chef der Streitkräfte, nach dem Terroranschlag, bei dem in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 2021 in Solhan in der Sahelzone über hundert Menschen ums Leben kamen.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni griffen bewaffnete Personen das Dorf Solhan in der Gemeinde Solhan in der Sahelzone an.

Ich verneige mich in Erinnerung an die über hundert Zivilisten, die bei diesem barbarischen Angriff getötet wurden.

Ich spreche allen Familien der Opfer mein Beileid aus und wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung.

In Anbetracht dieser Tragödie habe ich eine 72-stündige Staatstrauer ausgerufen, die heute um Mitternacht beginnt.

Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte arbeiten hart daran, die Täter dieser verabscheuungswürdigen Tat zu finden und zu neutralisieren.

Wir müssen vereint und geschlossen gegen diese obskuren Kräfte bleiben.

Roch Marc Christian Kaboré

Präsident von Faso