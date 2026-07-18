Nigeria verbietet den Export von rohen Kakaobohnen in den Westen

Am 15. Juli 2026 hat Nigeria den Export von rohen Kakaobohnen verboten. Die Maßnahme ist Teil eines nationalen Plans, landwirtschaftliche Erzeugnisse künftig verstärkt im eigenen Land zu verarbeiten, die heimische Industrie auszubauen und die Wertschöpfung im Agrarsektor zu erhöhen.

Die Regierung will den Export unverarbeiteter Agrarrohstoffe beenden, ohne dass das Land deren vollen wirtschaftlichen Nutzen erhält. Ziel ist es, Arbeitsplätze im Inland zu schaffen und die Deviseneinnahmen zu steigern.

Mit dieser Strategie soll Nigeria den Wandel vom reinen Agrarproduzenten hin zu einem Land vollziehen, das seine Produkte selbst verarbeitet, veredelt, vermarktet und herstellt.

Nigeria gehört derzeit zu den weltweit größten Kakaoproduzenten. Mehr als 300.000 Bauernfamilien bauen Kakao auf einer Fläche von über 1,4 Millionen Hektar an.

Westafrikanische Staaten produzieren traditionell den Großteil des weltweiten Kakaos, profitieren jedoch bislang nur in geringem Maße vom milliardenschweren globalen Schokoladenmarkt.

Laut dem im Oktober 2025 veröffentlichten Leaf Cocoa Report erhalten afrikanische Landwirte und Exporteure im bisherigen Exportmodell lediglich rund 15 Prozent der gesamten Wertschöpfung des Kakaos.

Ausbau der heimischen Verarbeitung

Um die lokale Verarbeitung auszubauen, erweitert Nigeria seine Kapazitäten. Dazu gehört unter anderem eine neue Verarbeitungsanlage in Sagamu mit einer Jahreskapazität von 70.000 Tonnen. Dadurch soll die gesamte Verarbeitungskapazität des Landes auf mehr als 120.000 Tonnen pro Jahr steigen.

Die staatliche Bank of Industry hat zudem langfristige Finanzierungen für die gesamte Kakao-Wertschöpfungskette zugesagt. Bereits mehr als 164 Milliarden Naira wurden an Unternehmen der Agrarverarbeitung vergeben. Darüber hinaus sicherte sich die Bank eine Kreditlinie der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 60 Millionen Euro.

Der Geschäftsführer der Bank of Industry, Dr. Olasupo Olusi, erklärte auf dem Cocoa Value Addition Summit 2026 laut Punch: „Wir betrachten Kakao nicht als einfaches Kreditprogramm, sondern bauen ein industrielles Ökosystem auf. Unser Ziel ist es, alles zu finanzieren – von Baumschulen und Genossenschaften über Verarbeitungsanlagen und Zutatenfabriken bis hin zu Verpackungslinien und Schokoladenherstellern.“

Auch Nigerias Präsident Bola Tinubu, dessen Rede auf dem Cocoa Value Addition Summit 2026 von einem Vertreter verlesen wurde, erklärte laut Punch: „Nigeria wird keine rohen Kakaobohnen mehr exportieren und gleichzeitig veredelte Produkte importieren. Wir werden unsere Bohnen im eigenen Land mahlen, unsere Kakaobutter selbst herstellen, unsere Schokolade selbst produzieren, sie hier vermarkten und sie zu unseren eigenen Bedingungen in die Welt verkaufen.“

Auswirkungen auf westliche Länder

Über Jahrzehnte hinweg waren westliche Länder wie Deutschland, die Niederlande und Belgien auf Lieferungen roher Kakaobohnen aus Nigeria angewiesen, um ihre bedeutende Schokoladen- und Süßwarenindustrie zu versorgen.

Das Exportverbot dürfte internationale Abnehmer nun dazu zwingen, künftig stärker verarbeitete Kakaoerzeugnisse anstelle unverarbeiteter Rohstoffe zu importieren.

Westafrikanische Kakao-Allianz

Zur Stärkung ihrer Position auf dem Weltmarkt arbeiten mehrere westafrikanische Staaten enger zusammen. Die vier größten afrikanischen Kakaoproduzenten – Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria und Kamerun – erzeugen gemeinsam rund zwei Drittel der weltweiten Kakaoproduktion.

Die Länder haben eine Allianz gegründet, um Kakaopreise gemeinsam zu regulieren und ihre heimischen Industrien zu schützen. Bei einem Treffen in Abuja unterzeichneten sie ein Abkommen, das eine gemeinsame Preisfestlegung sowie die vorrangige Verarbeitung der Kakaobohnen im eigenen Land vorsieht.

Durch diese regionale Zusammenarbeit sollen afrikanische Landwirte und Produzenten gegenüber internationalen Käufern eine stärkere Verhandlungsposition erhalten.

Mit einer abgestimmten Preis- und Industriepolitik wollen die beteiligten Staaten erreichen, dass künftig ein deutlich größerer Teil der Wertschöpfung auf dem afrikanischen Kontinent verbleibt. (Quelle: businessinsider.africa)