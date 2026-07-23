Russland führt unter Schutz Afrikas stillschweigend ein heimliches Geschäft im Wert von jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar durch

Um die internationalen Sanktionen zu umgehen, die wegen des Krieges gegen die Ukraine verhängt wurden, lässt Russland immer mehr seiner Schiffe unter afrikanischen Flaggen registrieren.

Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 hat die internationale Gemeinschaft zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt, insbesondere gegen russische Energieexporte. Dadurch wurden zahlreiche russische Schiffe mit Sanktionen belegt oder als problematisch eingestuft, sodass der Kreml nach alternativen Möglichkeiten suchen musste, seine Waren weiterhin zu transportieren und zu verkaufen.

Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, die sogenannte „Schattenflotte“ unter afrikanischen Flaggen registrieren zu lassen, um die Sanktionen zu umgehen.

Russlands Schattenflotte

Als „Schattenflotte“ wird ein Netzwerk aus meist älteren Öltankern und anderen Schiffen bezeichnet, das russisches Rohöl und Erdölprodukte transportiert und dabei die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen umgeht.

Diese Schiffe operieren häufig über undurchsichtige Eigentümerstrukturen, wechseln regelmäßig Namen und Flaggen, schalten ihre Ortungssysteme ab und verschleiern die Herkunft ihrer Ladung durch Umladungen von Schiff zu Schiff auf hoher See.

Nach Angaben des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) transportiert die Schattenflotte einen erheblichen Teil der russischen Ölexporte auf dem Seeweg und trägt dazu bei, Russland jährlich Einnahmen in Milliardenhöhe zu sichern.

Dieses Vorgehen steht zunehmend im Fokus westlicher Regierungen und internationaler Schifffahrtsbehörden.

Russland, das sich in einem der teuersten Konflikte der Welt befindet, nutzt inzwischen gezielt afrikanische Schiffsregister, weil diese es ermöglichen, die tatsächlichen Eigentümer der Öltanker zu verschleiern.

Nach Einschätzung von Forschern des Robert Lansing Institute, auf die sich DefenseWeb beruft, verfügen viele afrikanische Schiffsregister über unzureichende Kontrollmechanismen zur Überprüfung von Registrierung, Betreibern und Eigentumsverhältnissen.

„In der Praxis bedeutet dies, dass Schiffe trotz bestehender Sanktionen weiterhin im internationalen Schiffsverkehr eingesetzt werden können und weitgehend vor direkten Durchsetzungsmaßnahmen geschützt bleiben“, schrieben die Forscher des Instituts in einem Bericht vom März.

Ein Bericht des Centre for Research on Energy and Clean Air zeigt, dass die russische Schattenflotte im März rund 50 Prozent der russischen Öltransporte auf dem Seeweg übernahm. Demnach umfasst die Flotte etwa 591 Schiffe, die täglich bis zu 4,1 Millionen Barrel Öl transportieren. Die daraus erzielten Einnahmen werden auf rund 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Afrikas Rolle bei Russlands Schattenflotte

In Afrika registriert Russland seine Schiffe häufig unter sogenannten „falschen Flaggen“. Darüber hinaus nutzt die Flotte sogenannte Billigflaggen („Flags of Convenience“) und wechselt regelmäßig die Flaggenregistrierung („Flag Hopping“), um Sanktionen zu umgehen.

„Die zunehmende Konzentration russlandnaher Schiffe in afrikanischen Schiffsregistern zeigt, dass sich die Schattenflotte von einer vorübergehenden Notlösung zu einem stabilen und institutionell verankerten Logistiknetzwerk entwickelt“, erklärte das Lansing Institute.

„Dass mehr als die Hälfte der dokumentierten Fälle falscher Flaggenregistrierungen in afrikanischen Staaten auftritt, deutet darauf hin, dass sich dort ein dauerhaft genutzter Kanal zur Verschleierung etabliert hat.“

Zu den afrikanischen Staaten, die laut Berichten in dieses System eingebunden sind, gehören Benin, die Komoren, Gambia, Guinea und Sierra Leone. In all diesen Ländern ist die registrierte Schiffstonnage in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. „Für Moskau sind afrikanische Flaggen zu einem praktischen Mittel geworden, die Aktivitäten der Schattenflotte hinter ausländischen Rechtsordnungen zu verbergen“, heißt es in dem Bericht.

„Sobald ein Schiff unter dem rechtlichen Schutz eines anderen Staates fährt, wird die Durchsetzung von Sanktionen erheblich komplizierter.“

Nach Angaben von maritimecrimes.com setzten die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten im Jahr 2025 insgesamt 110 unter der Flagge der Komoren fahrende Schiffe auf ihre Sanktionslisten, weil sie am Öltransport beteiligt gewesen sein sollen, der Russlands Kriegswirtschaft unterstützt.

Ein Bericht des Institute for Security Studies (ISS) vom März zeigt zudem, dass das kamerunische Schiffsregister innerhalb eines Jahres um 126 Prozent gewachsen ist.

„Diese Zahlen zeigen, dass afrikanische Schiffsregister längst keine Randerscheinung des globalen Seeverkehrs mehr sind, sondern zu zentralen Knotenpunkten für die Umgehung internationaler Sanktionen geworden sind“, erklärte das Lansing Institute.

Im vergangenen Jahr forderte Malawi internationale Maßnahmen gegen den missbräuchlichen Einsatz seiner Schiffsflagge, nachdem acht Fälle einer unbefugten Nutzung der malawischen Flagge registriert worden waren.

Wie viele afrikanische Staaten betreibt Malawi kein eigenes internationales Schiffsregister.

„Wir hoffen, dass Interpol diese illegalen Aktivitäten untersucht“, schrieb David Mzandu, Staatssekretär für Verkehr und öffentliche Arbeiten Malawis, in einem Schreiben an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO). „Außerdem wurde festgestellt, dass die Betrüger gefälschte Unterschriften, ein falsches Staatssiegel, fingierte Kontaktdaten sowie eine Organisation verwendet haben, die keinerlei Verbindung zur Regierung Malawis hat.“

Erst im Juni dieses Jahres stoppte das Vereinigte Königreich einen mutmaßlich mit Russland verbundenen Öltanker unter kamerunischer Flagge im Ärmelkanal. Das Schiff stand im Verdacht, gegen internationale Sanktionen verstoßen zu haben. (Quelle: africa.businessinsider)