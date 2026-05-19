„Nigeria wird zur fünftreichsten Nation der Welt – Côte d’Ivoire könnte Frankreich überholen“

Nigeria könnte innerhalb der nächsten 50 Jahre zur fünftreichsten und mächtigsten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Das erklärte ein hochrangiger Vertreter der Kommission der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS). Gleichzeitig prognostizierte er auch ein starkes Wirtschaftswachstum für Ghana und Côte d’Ivoire.

Während der ersten ordentlichen Sitzung des ECOWAS-Parlaments 2026 in Abuja sagte Dr. Kalilou Sylla, Kommissar des Staatenbundes für Wirtschaft und Landwirtschaft, dass Prognosen der Vereinten Nationen sowie nicht näher genannter internationaler Universitäten auf einen tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel in Westafrika in den kommenden Jahrzehnten hindeuten würden.

Laut Sylla werde Nigeria innerhalb eines halben Jahrhunderts zur fünftmächtigsten Wirtschaftsnation der Welt aufsteigen, während Ghana und Côte d’Ivoire innerhalb der nächsten 25 Jahre zu den 15 reichsten Ländern der Welt gehören könnten.

Er behauptete außerdem, dass Côte d’Ivoire innerhalb der nächsten 70 Jahre wirtschaftlich sogar reicher als Frankreich werden könnte – eine Prognose, die angesichts der aktuellen Größe der französischen Wirtschaft, die weiterhin zu den größten der Welt zählt, vermutlich kritisch hinterfragt werden dürfte.

Der Kommissar äußerte sich im Rahmen von Diskussionen über regionale Integration und wirtschaftliche Zusammenarbeit im Vorfeld eines geplanten ECOWAS-Gipfels zur Zukunft Westafrikas.

Trotz der optimistischen Prognosen warnte Sylla jedoch davor, dass die regionalen Institutionen nicht mit den Bürgern und Unternehmen Schritt hielten, die die wirtschaftliche Integration innerhalb des Staatenbundes bereits vorantreiben würden.

„Wir arbeiten sehr weit entfernt von den ECOWAS-Bürgern; die Menschen sind uns voraus, und wir als Gemeinschaftsinstitutionen hinken hinterher“, sagte er.

Sylla betonte, dass Nigerias langfristige wirtschaftliche Ambitionen stark von einer stärkeren Handels- und Marktintegration innerhalb Westafrikas abhängen würden und nicht von einer tieferen Abhängigkeit von westlichen Volkswirtschaften.

„Nicht die amerikanischen oder englischen Märkte werden den nigerianischen Markt wachsen lassen, sondern die subregionalen Märkte“, erklärte er gegenüber den Abgeordneten.

Er forderte Nigeria dazu auf, eine klarere wirtschaftspolitische Strategie für Westafrika zu entwickeln – insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitenden Handel und Marktzugang.

„Wenn Nigeria keine klare Politik für Westafrika entwickelt, wird sich nichts ändern“, sagte Sylla. „Wir können in fünfzig Jahren nicht das fünftmächtigste Land der Welt werden, ohne ein klares wirtschaftliches Interesse für Westafrika im Bereich des Warenverkehrs zu haben.“

Der Kommissar kritisierte zudem bestehende Handelsbarrieren innerhalb des regionalen Marktes und erklärte, dass Nigeria trotz seiner dominierenden Stellung im regionalen Handel für die Nachbarländer weiterhin schwer zugänglich sei.

Nigeria ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt die größte Volkswirtschaft Afrikas und erwirtschaftet einen bedeutenden Anteil der westafrikanischen Wirtschaftsleistung, Exporte und Bankaktivitäten. Nigerianische Banken haben ihre Präsenz in der Region in den vergangenen zehn Jahren massiv ausgebaut und dadurch den finanziellen Einfluss des Landes gestärkt.

Sylla erklärte, dass sich der innerregionale Handel innerhalb der ECOWAS in den vergangenen vier Jahren auf 40 % verdoppelt habe. Dies sei ein Beweis dafür, dass eine tiefere Integration trotz anhaltender politischer und logistischer Hindernisse möglich sei.

„Das bedeutet, dass es möglich ist. Wir können schneller vorankommen, aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagte er.

Die Sitzung des ECOWAS-Parlaments, die vom 4. bis 17. Mai stattfand, konzentrierte sich auf regionale Regierungsführung, Handelsintegration und wirtschaftliche Zusammenarbeit – zu einer Zeit, in der Westafrika weiterhin mit politischer Instabilität, Währungsdruck und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft konfrontiert ist. (Quelle: africa.businessinsider)