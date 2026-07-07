Nigeria wirft Südafrika Tötung zweier seiner Staatsbürger vor – Pretoria reagiert scharf

Ausschnitt aus der Presseerklärung

In einer am 5. Juli 2026 veröffentlichten Erklärung hat das nigerianische Außenministerium die jüngsten Tötungen von zwei nigerianischen Staatsangehörigen in Südafrika aufs Schärfste verurteilt. Das Land ist seit mehreren Wochen von einer anti-migrantischen Kampagne geprägt. Die südafrikanischen Behörden reagierten ihrerseits scharf auf die Erklärung der nigerianischen Diplomatie, berichtet RFI.

Ein Flugzeug mit 270 nigerianischen Passagieren wird nach Angaben der nigerianischen Außenministerin an diesem Dienstag den Flughafen Johannesburg verlassen und am folgenden Tag in Lagos landen.

Bianca Odumegwu-Ojukwu rief Landsleute, die sich in Südafrika bedroht fühlen, dazu auf, den letzten von der nigerianischen Bundesregierung gecharterten Evakuierungsflug zu nutzen, der am 10. Juli von Südafrika aus starten soll.

Am Sonntag erklärte das nigerianische Außenministerium außerdem, dass in den vergangenen Tagen zwei nigerianische Staatsbürger in Südafrika getötet worden seien. Nach Angaben aus Abuja kamen die beiden Männer bereits am 28. Juni ums Leben – zwei Tage vor Ablauf der Frist, die Demonstranten Ausländern gesetzt hatten, das Land zu verlassen.

Einer zu Tode gefoltert, der andere erschossen

Nach Angaben der Behörden soll ein Mann namens Emeka Charles Iroegbu von der Polizei der Metropole Tshwane, einem Großraum von Pretoria, zu Tode gefoltert worden sein. Am selben Tag sei ein weiterer Nigerianer, Musa Yunana Joe, vor seinem Geschäft in Witbank in der Provinz Mpumalanga von unbekannten Schützen erschossen worden.

Der nigerianische Außenminister erklärte, dass „alle Optionen auf dem Tisch bleiben“, um Südafrika für die Verluste nigerianischer Staatsbürger zur Rechenschaft zu ziehen.

„Nigerianische Drogendealer in Südafrika“

Noch am selben Tag wies die südafrikanische Ministerin im Präsidialamt, Khumbudzo Ntshavheni, Forderungen nach Entschädigungszahlungen zurück. Zugleich erklärte sie, die Behörden ihres Landes wollten „wissen, wo sich die Verstecke der nigerianischen Drogendealer in Südafrika befinden, um diese Drogenlager so schnell wie möglich zu beseitigen“.

Das nigerianische Außenministerium bezeichnete diese Äußerungen als „maßlos und unprofessionell“ und erklärte, Aussagen dieser Art von Regierungsvertretern kämen einer Hassrede gleich.

Am Wochenende erklärte zudem Wamkele Mene, Generalsekretär der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA), die Angriffe auf Migranten in Südafrika seien „mit den Werten des Panafrikanismus unvereinbar“. Sie widersprächen dem kontinentalen Freihandelsabkommen und gefährdeten die afrikanische Integration.

Südafrika hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrere Wellen fremdenfeindlicher Gewalt erlebt.

Im Jahr 2008 wurden bei anti-migrantischen Ausschreitungen 62 Menschen getötet und Tausende vertrieben. Weitere Gewaltausbrüche folgten 2015 und 2016. Im Jahr 2019 griffen bewaffnete Gruppen Geschäfte ausländischer Eigentümer im Raum Johannesburg an. Dabei kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben, darunter zehn Südafrikaner.

Analysten weisen darauf hin, dass die aktuelle Kampagne deutlich organisierter sei als frühere Wellen fremdenfeindlicher Gewalt und bereits zur Ausreise Tausender Migranten geführt habe.